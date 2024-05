El exitoso reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir? continúa sumando a rostros para su competencia, en donde recientemente se reveló a tres nuevos participantes que ingresarán próximamente a la hacienda.

Raimundo Cerda, el ex Gran Hermano, y Daniela Colett, la ex pareja de Eduardo Vargas, son algunos de los rostros que ingresaron después de la primera eliminación, pero no son los únicos.

¿Quiénes son los nuevos participantes de Ganar o Servir?

Recientemente, el reality de Canal 13 confirmó a Facundo González, galán argentino de 34 años que participó por 10 años en el programa de competencia peruano “Esto es Guerra”. Allí conoció a Austin Palao y Fabio Agostini, quienes también están en la competencia.

Julia Fernándes, la influencer brasilera, conocida por participar en los realities de Mega “Doble Tentación” y “Amor a Prueba” se suma a una nueva competencia.

Fabio Agostini, el ganador de Tierra Brava y modelo español, se suma al espacio en donde se reencontrará con Luis Mateucci, con quien se enfrentó en la gran final del reality anterior. Sin embargo, su ingreso no será por mucho, ya que protagonizará un fuerte cruce con el argentino detonando su salida.

Sofía Camará, conocida también como Sábelo, personaje creado por el artista argentino Pablo Carayani, quien participó en el programa “The Switch” en Chile, en donde obtuvo el tercer lugar de la primera temporada, regresando para la segunda entrega en donde se llevó el segundo lugar.

Christian Mujica, modelo de 29 años y hermano de Jhonatan, el ex participante de Tierra Brava. Es ingeniero de profesión y tras su practica profesional descubrió que no quería estar en una oficina, comenzando a buscar su camino en el mundo del modelaje. Este es su primera participación en un programa de este formato.

Posibles ingresos filtrados

Acorde a lo señalado por Infama, hay dos conocidas figuras de la televisión que habrían acordado su ingreso al reality.

Maickol González, conocido también como el “Dash“, quien saltó a la fama tras su participación en la serie de Canal 13 “Perla” y su spin-off Dash y Cangri, junto a Sebastián Leiva.

En el encierro, el también cantante se reencontraría con su ex pareja, la locutora radial “Blue Mary”.

Otro participante que ingresaría al encierro es Rantés Verdugo, conocido popularmente como “El Ranty”, comediante y creador de contenido que fue parte de “MasterChef Celebrity”, también estaría dentro de los nuevos confirmados de ¿Ganar o Servir?.