En ¿Ganar o Servir? se viven constantemente momentos tensos. Y es que la “buena onda” entre los participantes no es lo mejor. Esto lo hemos visto desde el día uno con relaciones entre Camila y Mariela, quienes no se llevan bien y constantemente tienen peleas frente a sus demás compañeros.

Al parecer, algunos de sus compañeros ya estarían más que sobrepasados de la actitud de Camila y es que finalmente Botota perdió la paciencia con la modelo y no tuvo pelos en la lengua para decirle algunas cosas.

Va con todo contra Camila Recabarren

En el más reciente capítulo de ¿Ganar o Servir? vimos una fuerte discusión entre Botota Fox y Camila Recabarren. Y es que las participantes tuvieron una pelea debido a las constantes palabras y “palos” de la modelo en contra de los demás competidores.

Y es que todo habría comenzado con Camila diciendo “Nunca quedas mal con nadie” directamente a la Botota y posteriormente cantándolo en la casa, lo que finalmente habría provocado la perdida de paciencia de parte de la transformista.

“Mientras no peleen y cierren el hocico y no se desquiten conmigo, todo bien“, mencionó molesta en la cocina.

“Nadie tiene que cerrar el hocico, si todos tenemos derecho a hablar“, contestó Camila, visiblemente enojada.

“Nopo, si no vayan a desquitarse conmigo. Tú sabes que cuando yo respondo soy hiriente (…) ¿Tú que dijiste allá? ¿Qué dijiste allá? No porque vo’ no querí quedar mal con nadie, porque soi una amarillista, ¿yo una amarillista? Yo he sido totalmente imparcial con todas. Si tú quieres que yo me agarre con la Mariela, estás superequivocada. Yo tampoco me voy a agarrar contigo ni con la Mariela, me siento supertranquilo“.

“Baja un cambio. Porque yo no he peleado contigo, yo no te he dicho nada. Entonces, por favor, Camila. Yo te quiero harto, pero no me digai eso porque me dejai en ridículo, con todos“, agregó.

“Quizás varios lo piensan y no te lo dicen po“, respondió Camila, a lo que Botota respondió “Me importa tres kilómetros, sí, sí“, para después salir de la habitación.

Posteriormente, Botota conversó con Fran sobre lo sucedido, destacando que igual se sentía mal por la discusión.

“A mí cuando me buscan y más si como tirar mierda a alguien que no le ha hecho nada a nadie es como hueona vo realmente estay frustrada, frustrada de tu vida. A mi me da mucha lata porque yo la estimo a la hueona ¿cachai? porque es lata que ella me tire mierda a mi porque piense que no le voy a responder“, le contó a Fran.

Puedes revisar el momento completo a continuación: