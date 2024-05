La ex de Edu Vargas confirmó romance en la casona de Perú.

Daniela Colett ingresó a ¿Ganar o Servir? durante la semana pasada en las pantallas de Canal 13. La ex de Edu Vargas ingresó al programa en conjunto con Raimundo Cerda en un carruaje como grandes señores que se unieron a la competencia.

Tras más de una semana en el reality show, ya vimos como Daniela se encuentra dándolo todo en el programa y además se encuentra en algo con Luis Mateucci. Y es que, en un inicio, conversó con el ex Tierra Brava de manera tensa y poco a poco se fueron acercando.

Gracias a esto es que, recientemente, vimos como ambos se dieron un apasionado beso, lo que terminó por confirmar “algo” entre los dos. Algo que ya había sido adelantado en las filtraciones del programa.

¿Están en una relación?

La que fue por ocho años la pareja de Edu Vargas, el futbolista, ahora toma relevancia en ¿Ganar o Servir? como la más reciente participante del reality show y además por su polémica relación con Mateucci.

Recientemente, Las Últimas Noticias entrevistó a Daniela Colett y conversó con ella sobre lo que ocurre con Luis en el encierro del reality show.

“Físicamente, Luis es el tipo de chico que me gusta. Es guapo, tiene un físico muy bonito y me gustan sus tatuajes“, reveló al diario.

Asimismo, comentó las cosas que más le atrae del argentino, ex de Daniela Aránguiz.

“Más allá de lo físico. Me gusta lo que tiene dentro y yo creo que tiene un lindo corazón. Cuando uno está encerrado se siente un poquito solo y quiere una persona a su lado, un cariño, alguien que te proteja y creo que él está haciendo muy bien ese rol“.

Eso no es todo, ya que también reveló que no ingresó buscando el amor. Y es que afuera se encontraba conociendo a alguien, pero esa relación no prosperó, por tanto, ingresó soltera. “No estoy buscando, pero si me encuentra el amor, yo feliz“.