Nuevos participantes se sumaron a la competencia de ¿Ganar o Servir? Con esto, ya podemos ver como el “amor” nace en la casona ubicada en Perú.

Recientemente, ingresaron Raimundo Cerda y Daniela Colett a revolucionar a algunos de los participantes dentro del encierro, sumándose a Austin Palao, quien ya se encontraba haciendo de las suyas entre las participantes.

Una de las que ha visto los encantos del modelo peruano sería Fran Maira, y es que según nos enteramos en el último capítulo estrenado del reality show al parecer estaría dejando de lado su coqueteo con Claudio Valdivia.

Confiesa relación secreta

Como ya mencionamos más adelante, en el más reciente capítulo estrenado de ¿Ganar o Servir? de Canal 13, se nos reveló como Fran Maira estaría cayendo en los encantos de Austin Palao.

Y es que según la misma participante reveló a su amiga más íntima, Oriana Marzoli, estaría en una relación con el peruano, aunque esta sería secreta para todos los demás presentes en la casa.

“Con Austin ya hay onda“, reveló Fran a Oriana en una conversación en el baño.

Ante esto, Oriana se mostró sorprendida e incluso en un principio no se lo creyó, aunque su amiga rápidamente le reveló que era algo “secreto“.

“Pero tomamos la decisión de que sería algo en secreto. Te juro“, agregó Maira.

“Pero amiga no le puedes decir a nadie, no se te puede salir todavía. Porque me va a cagar toda la estrategia“, reveló.

Hay que recordar que, hasta el momento, hemos visto a Austin Palao con Gala Caldirola. Y es que ambos estaban más cercanos debido a algo que habían tenido afuera en una fiesta. Aunque todo término luego de que el peruano se besará con Faloon.

Según Maira, Gala ahora estaría más pendiente de Raimundo y, por tanto, le dejaría el camino libre para su relación con Austin, siendo algo beneficioso para ambas.

Puedes revisar el momento a continuación: