Uno de los adelantos que más llamó atención del público de ¿Ganar o Servir? fue la pelea de Mariela Sotomayor y Camila Recabarren. Y es que antes del estreno del reality show, Canal 13 mostraba a las dos participantes tener un gran encontrón de palabras.

Ahora, tras casi dos semanas de transmisión, se mostró la pelea entre las participantes, en el que fue su noveno capítulo en la señal. Aunque, los que llevan viendo el reality desde el día uno saben que esta “mala onda” entre ambas lleva desde que se encontraron en el desierto de Perú.

Así fue la pelea

La pelea de Camila y Mariela se venía arrastrando de una disputa anterior con Amanda del Villar. Y es que en una actividad hecha por la misma institutriz, los sirvientes debían entregar una palta a los señores luego del hurto hecho por los primeros.

Fue en esa misma jornada, en que Mariela tuvo una pequeña discusión con Amanda debido a que se fue a bañar cuando la mujer venía de visita a la casa. Algo que molestó a la institutriz.

Por esta razón, ambas decidieron conversarlo en la actividad y Amanda incluso le pidió disculpas a la periodista. Fue aquí en que Mariela “explotó” y comenzó una discusión con Camila.

“Yo soy así. Lo que pasa es que a veces cuando estoy alegre tengo algunas facetas y cuando me hinchan, tengo otras, que estoy dispuesta a mostrar“, mencionó a la institutriz.

Ante esto, Camila decidió meterse y decirle “Pero sin llorar“, en referencia a la vez que Mariela lloró en una actividad de tiro por Blue Mary y Camila.

“Eso veré yo como lo hago. Tú no me puedes decir que no llore. Yo tampoco te puedo decir a ti ‘no llorí’ (…) Uy, ahora están todas. Bueno ya, tírense de a una, tírense de a una, el rival más débil. Vamos a ver quién es la rival más débil al final“, mencionó, mientras algunos de los presentes hacían “uuhhh“.

“Vamos a seguir Camila y sabí que para la wea porque ahora no te voy a tener la paciencia...”, agregó. Aquí, Recabarren decidió una vez más agregó “Ay, que miedo, mira como tiemblo“.

Tras unas pocas palabras más, la periodista finalmente explotó y alzó la voz gritando a sus demás compañeros.

“Que creí tu hueona ¿qué por qué yo lloré un día, tú me vai a venir a hacer llorar todos los días? ¿O tu grupo de amigas con sus hueas me van a venir a huebiar todos los días? Muy equivocadas están. Ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que a mí me han querido hacer sentir mal en la vida, están muy equivocadas. Soy una hueona muy buena onda, pero cuando me huebean se encuentran conmigo y ahí van a tener que estar a la altura para responder. Se acabó esta huea, permiso. Cállate hueona. Cínica de mierda“, mencionó, tal y como se veía en los adelantos del canal.

Puedes revisar la pelea completa a continuación: