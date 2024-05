¿Ganar o Servir? El nuevo reality de Canal 13 llegó hace algunas semanas a la pantalla y rápidamente capturó la atención de los televidentes que no quieren perderse ningún capítulo de lo que ocurre dentro de la casona ubicada en Perú.

Con grandes exponentes de los realities en Chile como Pangal Andrade, Gala Caldirola, Gonzalo Egas, Coca Mendoza y Oriana Marzoli, las competencias y la convivencia está cada vez más al límite.

Por lo mismo, los televidentes no quieren perderse ningún capítulo del programa de competencia conducido por Karla Constant y Sergio Lagos y se preguntan si la programación cambiará de alguna forma debido al feriado del 21 de mayo por las Glorias Navales.

¿Darán Ganar o Servir hoy?

Para este 21 de mayo Canal 13 reveló que la programación del reality será la misma que siempre, es decir, a partir de las 22:20 horas se emitirá un nuevo capítulo.

¿Qué pasó en el capítulo más reciente de Ganar o Servir?

Gala le contó a Mariela y Oriana su experiencia con Raimundo, el ex Gran Hermano, quien es 7 años menor que ella. “Me atrae de él que es muy diferente al tipo de hombre con el que estuve antes. Ahora, entiendo lo que es, es otra energía completamente diferente”, agregando que “Es mi primera experiencia con un colágeno. Me gusta que no tiene una carga, una mochila”.

Mientras que otro romance también comenzó a tomarse el encierro. Fran y Austin están cada vez más cerca y compartieron romántico beso en el parque, para después regalonear en la casa. “Nunca me había agarrado a un peruano”, reveló la ex Gran Hermano.

Asimismo, Gala le preguntó a Blue Mary por los comentarios negativos de Camila hacia ella y Raimundo. “Le pregunté (a Camila) por qué la mala onda con Rai, y me respondió: ‘Porque habla con la papa en la boca’. Es una respuesta rara, como crear mala onda por nada”, mientras que la locutora comentó que ella prefiere no meterse.