La pareja de ¿Ganar o Servir? que más ha llamado la atención de los televidentes del reality es Gala y Raimundo. Y es que ha sorprendido porque se gestó de manera muy rápida y en muy pocos días, caracterizada por ser muy intensa.

Actualmente, aun los vemos juntos, pero ya vemos las primeras dudas en la relación de parte de Raimundo, quien busca consejos en su amiga Fran Maira.

¿Raimundo tiene interés en Oriana?

Recientemente, se está haciendo viral en internet un video del extendido de ¿Ganar o Servir? en el que se ve a Fran y Raimundo conversando. Aquí ambos participantes tendrían una conversación sobre la relación del joven con la española.

Y es que al parecer el ex Gran Hermano tiene dudas de su relación con Gala y querría tenerla solo de amiga, según lo que le mencionó a Fran. Claramente, la modelo, no perdió el tiempo y aprovecho de meter a Oriana en la conversación.

Según Fran, el participante ya habría perdido cualquier oportunidad con Oriana por estar con Gala.

“Ya cagaste con la Oriana“, mencionó Fran en el clip, lo que llamó la atención de Rai de inmediato, quien preguntó si era verdad.

“Igual como que siento que esta mina (Gala) es muy intensa y yo creo que es mejor como tenerla de amiga“, se escucha decir a Rai antes de que corten el audio, sin poder escuchar cuál es el problema qué pasó entre ambos.

Posteriormente, ambos volvieron a hablar de Oriana y Fran le dio consejos a Rai para conquistarla, destacando que él tiene que buscarla y no ella.

“Igual yo la he buscado y le he hablado y así (…) Si yo no le hablo anda en su vola todo el día“, destacó Rai sobre Oriana.

“Si cacha que no estai con esta hueona obviamente va a, o sea como de agarrar, ella va a acercarse, pero si cacha que estai con ella o algo así“, le respondió.

Puedes revisar el video a continuación: