Hace un tiempo conocíamos la información de que Pamela Díaz ingresaría a ¿Ganar o Servir? de Canal 13. La Fiera finalmente volvió a la casona de Perú tras su estadía en Tierra Brava, pero esta vez lo hizo por un tiempo corto.

Su corta estadía no impidió que dejará la grande y es que a solo unos días de su ingreso se reportó que había tenido una gran pelea con Oriana Marzoli, lo que sería la gran razón de la salida de la venezolana del espacio.

Rompe el silencio

Mediante sus redes sociales, La Fiera contó cuántos días estuvo dentro de la casa de Perú. Pero eso no fue todo, ya que además contó algunos detalles de lo que realmente ocurrió con Oriana y su pelea, la que se rumoreó incluso que llegó a los golpes.

“People, les quiero contar que aquí estoy, en Perú. Salí del reality ayer (jueves), fui a comer con unos amigos y ahora voy a ir a almorzar. Les cuento un poco, para contarle a mis colegas periodistas, amigos y no tan amigos“, contó en sus historias de Instagram.

En estas mismas relató que ingresó con un contrato por 10 días en los que fue a “jugar” y “pasarlo bien“.

En las mismas historias también habló sobre la pelea que tuvo con Oriana, destacando que esta no llegó a los combos y que todo eso fue mentira.

“Si hubo una discusión con Oriana, pero (estuvo) lejos de agarrarnos a combos, ni pelea física, eso es mentira, todo es mentira, así que se los aclaro”, mencionó.

“Yo no voy a ir a perder mi plata, con lo que me pagan… para ir a pegarle a una y perderla. No, no, no, soy bastante inteligente“, explicó, agregando que: “estuvo buena la pelea, véanla y se van a dar cuenta quién es la Fiera“.