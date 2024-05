La ex Yingo no tuvo un buen cara a cara con algunas de sus compañeras.

Un nuevo cara a cara en ¿Ganar o Servir? se definió al nuevo nominado. Y es que tras los votos de todos los participantes es que finalmente se decidió que Pangal Andrade es el nuevo nominado, uniéndose a Mariela Sotomayor, Austin Palao y el Poeta.

Eso sí, el cara a cara no estuvo exento de peleas y es que las tensiones entre las mujeres de la casa se encuentran al máximo nivel. Y es que pudimos ver como Faloon junto con Blue Mary tuvo varias peleas con Mariela, Fran y Oriana.

Faloon contra Oriana y Mariela

El cara a cara presentado la noche de este día jueves en Ganar o Servir nos mostró fuertes conflictos entre Faloon con Oriana y Mariela. Y es que la ex Yingo no tiene muy buena relación con varias de sus compañeras debido a diversas peleas.

Una de ellas, que no se mostró, fue con Oriana, con quien se reveló que llegó incluso a los golpes.

Es por esto que durante esta nueva jornada de nominación finalmente Oriana y también Mariela decidieron nominarla y darle sus votos, lo que claramente no provocó mucha alegría en la participante.

La primera en darle su voto fue Oriana, quien decidió hacerlo desde lejos por la pelea que tuvieron. Aquí la venezolana mencionó sus razones, destacando que es “provocadora“, “cínica” y “envidiosa“.

“Estoy podrida de lo provocadora que es, de lo cínica que es para luego quejarse. Me parece, la verdad, una envidiosa, por lo menos, envidie mi lealtad con las amigas“, mencionó.

“Yo creo que lo que ella utiliza siempre es el efecto espejo, todo lo que ella crítica es lo que realmente ve en ella, entonces me da mucha pena“, agregó.

Ante esto, Faloon inmediatamente reaccionó y decidió decirle que lo único que le faltaba era “self love (amor propio)“.

Aunque posteriormente, durante su momento para votar, decidió responderle a la venezolana con todo, pero sin darle su voto.

“Voy a hacer una mención a una persona superficial, materialista y hueca. Hueca por dentro, que lo único que no soporta en la vida es no ser el florerito de mesa, el centro de atención. Y que más encima tiene que tratar de inútiles a las personas para poder sobresalir, para poder llamar la atención, eso no lo soporta. Más amor propio, porque lo que tienes afuera no te sirve de nada“, mencionó para luego votar por Pangal.

Además de esto, Mariela también tuvo fuertes palabras para la panelista de “Sabores”.

“Si tú lanzas una piedra, lo lógico es que esperes algo de vuelta, me parece que tu actitud cínica y asolapada no te va a llevar a ninguna parte. Me parece muy triste que alguien que tuvo la posibilidad de posicionarse en un medio durante muchos años sin ser nadie hoy día está demostrando que no tiene ninguna habilidad para quedarse en esta casa porque no es capaz de brillar por otra cosa que no sea el gritar, el insultar o pretender que cualquiera de los hombres que ingrese aquí se fije en ella. Como dice Amanda, menos es más y tú eres la menos relevante de tu equipo“, mencionó para luego retirarse sin esperar respuesta.

Revisa el cara a cara a continuación