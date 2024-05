En un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? Luis Mateucci conversó con sus compañeros sobre su relación con Daniela Aránguiz revelando la verdad tras el quiebre de la pareja.

En conversación con Claudio Valdivia, el finalista de Tierra Brava se refirió a la ex Mekano y su relación, en donde su ex cuñado señaló que durante los años de relación entre ella y el ex seleccionado nacional, nunca pudieron llevarse bien.

“Te voy a decir algo, yo nunca tuve una buena relación con Daniela, porque yo nunca me involucré en la relación entre ella y Jorge. Siempre me culpaba de las situaciones que pasaban entre ellos”, señaló el deportista.

Los motivos del quiebre entre Luis y Daniela

En esa misma línea, el argentino comentó: “Tiene un montón de cosas buenas, pero tiene dos o tres actos malos hacia mí y eso vale más que todo lo demás. No debería ser así, porque si no puedo confiar en mi pareja, ¿en quién voy a confiar? A vos te pueden amar, pero si te son infieles, ¿de qué sirve que te amen?”.

Mientras que más tarde, en conversación con Pangal, Mateucci reveló los motivos del quiebre con Daniela Aranguiz. “Me enteré de un par de cosas. No de infidelidad ni nada, pero son cosas que no hablan bien de tu pareja. Lloraba, rompía cosas… me falló como pareja”.

El argentino confesó que él también cometió errores, sin embargo, para él lo que hizo la ex Mekano era más complejo. “Yo me porté mal en Viña, entonces ella le escribió a mi mejor amigo para preguntarle lo que hice, empezaron a hablar y al final terminaron hablando mal de mí los dos”.

“Ella una vez peleando conmigo me dijo que ese amigo no era tan amigo, hablé con él y me dijo ‘Yo me equivoqué, pero ella también’. Esos no son amigos. Por eso no voy a volver con ella”, expresó.