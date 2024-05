En un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? Luis Mateucci habló con Oriana sobre su relación con Daniela Aránguiz, con quien puso fin a su romance hace pocas semanas.

Actualmente, el trasandino tiene en el encierro una cercanía romántica con Daniela Colett, sin embargo, la trasandina en conversación con Oriana le reveló que está insegura de comenzar algo más con él debido a que tendría una relación “stand-by” con Dani Aránguiz.

La ganadora de Volverías con tu ex le señaló que ella cometió el error de decir que era cercana a Aránguiz y tenía códigos en su ingreso, a lo que la brasileña respondió que tuvo un desacuerdo con la ex Mekano. “Fíjate que cuando venía acá le conté que venía al reality, y ella le sacó un pantallazo a eso y se lo contó a los periodistas, entonces amiga mía no es”.

Luis habla sobre Daniela Aránguiz

Tras esto, Oriana se acercó a Luis para comentarle lo que le había dicho Colett, en donde Luis entregó detalles de su relación con su ex pareja.

“¿Te acuerdas las peleas que nosotros teníamos? no a este nivel, pero un poco de ego, un poco de “ah, si te llaman es por mí”. Le digo por favor, siempre quise tener una pareja que seamos un puño, que seamos uno solo y tiremos los dos al mismo lado, que no compitamos”, comenzó retratando Mateucci.

“Lo sentí todo el verano desde que me llamaron para Viña, ella pensó que iba a ser la estrella y yo el estrellado. Son cosas que yo desconfío de ella y que siempre desconfié. Yo sé cuándo ella se hace la h…, y no es tan mosquita muerta como ella dice serlo”, expresó

“Que va que la mujer perfecta, yo tengo algunas dudas”, dijo sobre Aránguiz. A lo que Marzoli respondió: “Te voy a explicar que es lo que le ocurre, que es medio insegura y se le nota. Una persona que vive, continuamente, hablando mal de todas las mujeres, a la Fran le dice lo mismo, a mí no me conoce de nada, tengo buena relación y me critico veinte veces en tu reality (Tierra Brava). Yo me quedo en shock, eso se llama calculadora”.

Luis, por su parte, señaló que busca una pareja con quien comparta intereses: “Fuera de joda, a mí me gustaba como mujer y es lo mismo que le veo a esta chica (Daniela Collet), esta chica puede estar re buena, pero veo que es una mujer”.

“Lo primero que estoy viendo hoy en día a mí no me interesa andar con una pendeja, una mujer que sepa todo, que hable de cosas que a mí me interesen también hablar, no de maquillaje”, agregó el argentino.

“¿Estás hablando de mi pelotudo?”, respondió Oriana, a lo que Luis señaló “vos me hablabas puras boludeces, pero eran otros tiempos”.