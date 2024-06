¿Ganar o Servir? lanzó un nuevo avance de la esperada pelea entre Fabio Agostini y Luis Mateucci, la cual se filtró hace algunas semanas, pero finalmente está por llegar a la pantalla con todos los detalles de lo ocurrido.

Hace dos capítulos el ganador de Tierra Brava ingresó al nuevo espacio de competencia en donde se reencontró con el trasandino con quien siempre ha tenido una tensa relación.

Sin embargo, tras salir del encierro del espacio anterior, el español revisó las imágenes y vio cosas que lo dejaron muy molesto. Pero hubo una situación que para él selló la mala onda entre ambos: Luis escupió en un frasco de Nutella, el cual él probó después.

¿Por qué pelean Fabio y Luis en Ganar o Servir?

Este hecho no lo dejó pasar y se lo comentó a sus nuevos compañeros, indicándoles que cuando se dé la oportunidad se lo diría y además, se vengaría por lo sucedido.

Por su parte, Luis señaló que no se arrepiente, ya que él se metió con un objeto personal de él. “Bien escupido. Se metió con mi familia, con mi familia nadie se mete. Me pintó a toda mi familia en una foto y me la dibujo y puso ‘Fabio no sé qué’. Yo jamás me metería con la familia”.

En el último episodio del reality, tras la competencia individual de hombres, Pangal se convirtió en el inmune de la semana, por lo que debió escoger entre Fabio y Botota para cambiar de roles, escogiendo al español. Esto significo, que a pesar de que están en el mismo equipo, Fabio debe servir a Luis, que es señor durante la semana.

Fabio sigue muy molesto por la situación de la Nutella, por lo que encontró el momento perfecto para tomar su revancha. Cuando los sirvientes le servían a los señores, Fabio tomó la jarra de agua y llenó el vaso del trasandino.

“Para el señor”, señaló, mientras Luis almorzaba, para agregar dos acciones que desatarían la pelea más grande de ¿Ganar o Servir? hasta el momento.

“Si quiere un poco de proteína”, expresó Agostini tomando el vaso y tirándole un escupo frente a él, pero ahi no quedó el asunto. El ganador de Tierra Brava le lanza el agua a Mateucci quien se levanta indignado.

En ese momento se ve como Austin, que estaba afuera conversando con Amanda, ingresa a ver la conmoción, al igual que el resto de los compañeros, lo que sugiere que la discusión entre ambos continuó elevándose.

Revisa el avance a continuación

¿Qué pasó tras la pelea de Luis y Fabio?

Según reveló Daniela Aránguiz en el programa Sígueme, Luis continua en la competencia, mientras que Fabio abandonó el espacio tras negarse a pagar una multa por su continuación.