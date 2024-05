Una noticia que impactó a los seguidores de ¿Ganar o Servir? se filtró hace algunos días, cuando se reveló que tras una pelea con Luis Mateucci, la cual habría llegado a las manos, Fabio, cuyo ingreso aún no se ve en pantalla, salió de la competencia extrema de Canal 13.

Recientemente, Daniela Aránguiz entregó nuevos detalles de los motivos que gatillaron la pelea, pero además reveló la supuesta cifra que el español se habría negado a pagar por continuar en el espacio.

¿Cuál era la multa que Fabio no habría querido pagar?

En el programa de TV+, Sígueme, la panelista del espacio Daniela Aránguiz, señaló que a Fabio lo llevaron a un hotel, y que al otro día tuvieron una reunión con él. “Si tú quieres entrar de nuevo a la casa vas a tener una multa de 10.000 dólares”, revelando que el sueldo mensual del español era de 20.000 dólares.

“Fabio dijo ‘no acepto esto porque a mí me humilló la producción, me humilló Mateucci, y a él no le descontaron nada y a mí tampoco me pagaron más por esa humillación’. Le encuentro toda la razón”.

¿Por qué se habrían enfrentado Mateucci y Fabio?

Acorde a lo señalado por Aránguiz, los finalistas de Tierra Brava se enfrentaron por una situación que comenzó en ese reality, en donde luego de que Fabio dibujó en una foto que el argentino tenía de la ex Mekano, como venganza Luis escupió en un frasco de Nutella del español, el cual sin saber lo que contenía, lo comió.

“Yo quiero dar un punto, la producción de ese reality sabía que Luis escupió la Nutella, una producción no puede ser tan ofensiva con un participante y dejar, por el morbo, que la coma”, señalo Aránguiz.

Luego, reveló que tras salir del reality, el ganador del espacio vio las imágenes y quedó descolocado. Por lo que cuando entró a ¿Ganar o Servir? enfrentó a Luis.

Al momento que le tocó ser su sirviente y servirle agua, Fabio le habría dicho, según Daniela, “yo tengo cojones y lo hago en tu cara”, para luego escupir el vaso dos veces y luego tirarle el agua en la cara.

“Y te quiero decir que eres un gilipollas y que apenas salga de aquí, voy a salir con tu ex Daniela Aránguiz, porque ya estoy hablando con ella”, expresó, lo que habría generado la ira de Mateucci, quien se lanzó sobre el español, alcanzando a darle unos manotazos, según lo revelado por la ex Mekano.

