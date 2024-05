El ex Gran Hermano se fue con todo en contra de su ex compañero de encierro luego de que habló de él en el nuevo reality.

Seba Ramírez no se hizo esperar con su respuesta, luego de la emisión del nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir?, en donde Luis Mateucci y Fran Maira hablaban del ex Gran Hermano.

En el espacio de competencia de Canal 13 se refirieron a las últimas polémicas del chico reality, en donde Fran Maira reveló que el ex Doble Tentación se habría negado a pagarle un dinero que le adeuda.

La respuesta de Seba a Mateucci

A través de sus historias de Instagram, el chico reality se lanzó con todo contra el trasandino. “Oye pelmazo, este video lo vas a ver cuando salgai, ya te queda poco. Porfa deja de hablar de mí, hablas de mí en todos los realitys, ‘que soy aca, que no pago la pensión y la fran ahora ‘ay, me cae mal'”, comenzó señalando en el registro.

“Yo gané ese premio y no lo voy a repartir a nadie, ya lo dije. Paren de hablar de mí, yo no hablo de usted, para mí son nada, no existen. Y Mateucci, no tenis ángel, con el ángel se nace. Siempre me has tenido envidia. Cómo decís que producción le dice a las mujeres se metan conmigo. Estás loco hue…, es el encanto”.

También reveló que la ex pareja de Daniela Aránguiz le habría enviado mensaje a sus ex parejas para advertirle de él. “Les mandas mensajes y les decía ‘cómo podis estar con este hue…’. No podis hablar así de los hombres, por eso no te pescan las minas. Eres un saco hue…, eris un loser”.

Pero no se quedó allí, ya que agregó: “Este hue… no paga cuentas, le pecha a las minas. La Daniela (Aránguiz) me contó que no llegaba ni con sal para el asado de la casa. ¿Entonces me dice que estoy pato? Qué te creis lacra. Eres una lacra. Cuando me veis, te chupai y te corris. No tenis ni un brillo”.

¿Qué dijo Luis Mateucci?

En el nuevo reality de Canal 13, el trasandino y la influencer le comentaban a Oriana las polémicas en las que estuvo involucrado el ex participante de Amor a Prueba. “Quedó funado por la mujer, que no le pasó nunca la pensión. Su ex y su hija son tiktokers entonces lo revientan en todos lados. La única publicidad que había subido con una casa de apuestas, lo bajaron”, señaló el finalista de Tierra Brava.

Por su parte, Fran comentó la deuda que tendría Seba con un grupo de participantes de Gran Hermano, luego de que ganar una prueba monetaria y negarse a repartir el premio, situación que habrían acordado antes.

“Me cagó con plata (…) yo le dije ‘oye, me podis transferir la plata del premio'”, revelando que él le contestó “todos ustedes fueron como el pic… conmigo, valen pic…”, recalcando que no le iba a pagar a ninguno.

