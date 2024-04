Sebastián Ramírez, el ex Gran Hermano entró en la polémica que se ha tomado la farándula las últimas semanas: La separación de Carla Jara y Francisco Kaminski, que tendría como tercera involucrada a Camila Andrade.

A través de sus redes sociales, el conocido chico reality envió un contundente mensaje al animador, luego de que en las últimas días, la ex integrante de Mekano expuso la situación revelando supuestos mensajes que dejarían en evidencia la relación entre ambos.

El mensaje de Seba a Kaminski

“Oye, yo no me creo lindo ni nada, ni rico, cero, pero no te podí ‘comer’ a este c.. feo. Aparte sin vergüenza“, compartió a través de sus historias. Tras esto, compartió un registro en donde arremete nuevamente contra el animador. “Aparte de feo, anda pato, entonces nadie entiende nada”.

“Aparte barsa, no te podí cag… a la Carlita Jara, que es una princesita”, señaló finalizando el registro.

Carla Jara alza la voz y Kaminski responde

Hace algunos días, la ex integrante de Mekano compartió una serie de pantallazos en sus redes sociales en donde apuntó a Camila Andrade como la tercera en la discordia en el término de su relación.

“Si fueras un poquito sorora no te harías la linda con un hombre casado“, señalando que es en respuesta al comunicado que publicó la ex Calle 7 en donde negó tener un romance con Kaminski.

Tras esto, en conversación con LUN, el animador apoyó a Andrade y desmintió a Jara. “Ella debiera cargarla conmigo, el tema es conmigo. Aquí el único responsable del quiebre de mi matrimonio soy yo, no hay una tercera persona, todos los dardos deberían apuntarme porque yo era su marido y esto no es una pelea entre dos mujeres. Los mensajes que muestra ahora Carla a Camila tienen una historia y no corresponden a la verdad“.

“Tuvimos varios quiebres, pero lo intentábamos y se me fue yendo el amor lentamente y yo decidí terminar mi relación, y antes de terminarla no me involucré con una tercera persona, ni con Camila, ni con nadie”.

El animador también defendió a su compañera Camila Andrade. “Se está acusando a una persona inocente, de la cual mi exseñora siempre le tuvo celos de cierta manera”.

“Con Camila efectivamente tenemos buena onda, como compañeros de trabajo, y si decidí terminar mi matrimonio fue por eso, porque no me podía estar pasando algo con otra mujer en un compromiso. Enfrenté a mi exseñora con la verdad y que tenía que terminar mi relación antes de que ocurriera un engaño o mirar para el lado. Por eso insisto que el único responsable soy yo”, expresó.