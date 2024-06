Una nueva gran discusión se acerca a ¿Ganar o Servir?, esto luego de que Luis Mateucci le contó a Oriana una particular reacción que tuvo Facundo, su interés amoroso, con Fran Maira, lo cual desató el enojo de la española.

En el avance del nuevo capítulo que se estrenará el domingo, mientras caminan a la hacienda tras una actividad, el trasandino le reveló a su ex pareja la actitud que tuvo el recién llegado con Fran, lo que más tarde desatará una fuerte discusión entre Oriana y Facundo.

“Se dieron cuenta y yo le que dije que te pusiste mal por Gala, por algo que hizo Gala y le pegó acá, un golpe así como de caliente. Pero ojo, la Fran no tuvo nada que ver“, le comentó Mateucci.

Oriana se molesta con Facundo

Según muestra el avance, la española le habría preguntado a sus compañeros por lo sucedido. “Tú dices que tú viste una cosa, aparte yo vi otra”, expresó Marzoli, a lo que Botota le contestó: “Sigue tus instintos”.

“Que ni me busque”, fue la tajante respuesta de Oriana.

Pero la situación no quedó allí, ya que Facundo buscó a Oriana preguntándole porque estaba actuando de manera tan distante con él. “Porque te pones así.. No me das bola”.

“No me aburras, o sea, te lo digo. Tú no me conoces a mí pero nada. No me toques las … Porque te lo juro, tú no sabes con quién estás hablando ni con quien tal, me la suda, porque me las sudas tú y el resto. No tengo que decirte nada, ni te voy a dar una put… explicación, porque no me sale de los cojones”, sentenció Marzoli.

Por su parte, Facundo intentaba conversar con la ex “Amor a Prueba”, quien se negaba a escucharlo. “O sea, está todo bien y después todo mal. Estás equivocada esta vez”.

