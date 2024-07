Este lunes ¿Ganar o Servir? confirmó que Pamela Díaz ingresará al espacio de competencia prontamente. La Fiera, que ya fue parte de Tierra Brava, se reencontrará con sus ex compañeros de encierro Luis Mateucci y Botota Fox, además de Facundo González, con quien se rumoreó tuvo un romance antes de ingresar.

Pero los televidentes también están expectantes porque se filtró que “La Fiera” y Oriana Marzoli tienen una fuerte discusión, en donde los rumores señalaban que fue una de las peleas más grandes dentro del encierro.

La llegada de Pamela Díaz a Ganar o Servir

“Acepté entrar porque me pareció interesante. Para mí estar en un reality es como estar en una teleserie. Me gustan los contenidos de reality, me salen fáciles, es algo que entiendo perfectamente en mi cabeza. Sé jugar muy bien mi papel de Fiera, sé muy bien lo que voy a hacer, trato de ir tres pasos más adelante y después lo informo”, comentó la Fiera.

Asimismo, agregó que llega con la idea de pasarlo bien y disfrutar de la experiencia. “Voy a ir a armar mi grupito, a desenvolver varias cosas, a unir, a desunir. Espero que no me molesten, porque todos saben cómo soy yo y lo que hago. Entraré con cautela porque debo cuidarme bien, pero sabiendo también que seguramente voy a tener problemas con algunos, como Mateucci y Oriana”.

“La gente a veces no entiende mi actuar en un reality, porque a veces me encuentran violenta y a veces divertida. Y me da lo mismo lo que opine la gente a la que no le gusto”, manifiesta.

¿Qué opina La Fiera de sus nuevos compañeros?

Pamela se refirió a los actuales participantes del reality, revelando que le agrada Faloon. “Es una mujer interesante, sabe pelear sola. Es media chispita, un personaje atractivo”.

“También me gusta Gala, porque pelea con elegancia, sin levantar la voz. En cambio, Oriana ahora está mostrando una cara más divertida y simpática, pero en realidad no es así”.

Acerca de su reencuentro con Facundo González comentó: “No es un personaje importante. Siento que aunque tenga una buena relación con él afuera, no tengo mucho que opinar sobre él y lo que ha hecho adentro”.

“Yo soy súper práctica, cuando algo no va, no va. Voy a entrar a jugar, a divertirme, a ser simpática y Fiera a la vez, y si Oriana y Facundo no entienden eso, es problema de ellos”, comentó.