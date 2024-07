La jornada de este sábado se vivió una inesperada discusión entre dos conocidos chicos realities: Fabio Agostini y Tony Spina, en donde el ganador de Tierra Brava no se guardó nada y salió en defensa de su compañera de ¿Ganar o Servir? luego de que su ex pareja se refirió a ella y a Luis Mateucci como “fracasados”.

Todo ocurrió cuando el ex participante de la trilogía de realities de Mega, Amor a Prueba, Volverías con tu ex y Doble Tentación, comentó en el programa Mtmad sobre la participación de sus ex compañeros en el nuevo programa de competencia de Canal 13. “Los veo fracasados porque ya tienen 35 años, casi llegando a 35, los dos”.

“Y que siga estancada en los realities de hace 10-15 años (…) que tú todavía sigas jugando, de darte besos por una actividad… ya con 35 yo creo que deberías hacer otras cosas”. También señaló que Oriana “Me cae muy bien Oriana, bueno, me cae, no muy bien”, agregando que se debe a los comentarios que la española ha hecho de su actual pareja, Marta Peñate. Mientras que de Luis comentó que le “cae fatal”.

Fabio vs. Tony

Luego de que la cuenta en Instagram Chisme_Reality publicó los dichos de Spina, Fabio Agostini saltó a la polémica defendiendo a su ex compañera de reality. “Más quisiera este que lo llamaran y le ofrezcan el dinero que le ofrecen a Oriana… Solo queda criticar para que no se olviden de él”.

Por su parte, Tony se defendió diciendo: “Pobrecito, tanta testo no te hace tener buena compresión por lo que veo. La gente entiende lo que quiere entender. Tranquilo, estoy en otra, la gente evoluciona. Éxito”.

Pero lejos de apagar la situación, Agostini volvio con todo al ataque: “¿En serio tío me dijiste esto? Envidioso, no solo con tus comentarios negativos a Oriana y al papa frita de Mateucci, sino que conmigo también ahora por mi físico. ¿No tienes más argumentos, amigo? Sigue criticando a la gente de los realities a ver si te llaman de alguno. Ánimo campeón”.

“¿Tu chica no entró también a un reality con 30 y pico? ¿Le faltas el respeto a ella también entonces?. Resultaste ser más ignorante de lo que pensaba entonces”.