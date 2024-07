Mariela Sotomayor se convirtió en la nueva eliminada de ¿Ganar o Servir? tras perder el duelo por la permanencia contra Gala Caldirola.

Luego de su salida del encierro, la periodista conversó con RedCarpet sobre su paso por el reality extremo, se reveló cuál es su favorito para la gran final.

Mariela elige a su ganador de ¿Ganar o Servir?

Al ser consultada sobre quién de los participantes que siguen en competencia le gustaría que se lleve el primer lugar del reality, la apodada por los televidentes como “La Reina del Palabreo”, señaló: “100 % Pangal, yo soy ‘pangalista’, creo que es un gallo increíble, que además de tener una tremenda fuerza física”.

“Es alguien que me enseñó algo muy importante que tiene que ver con que la fuerza está en la mente y eso quiere decir que estamos todos en igualdad de condiciones, que no importa si somos chicos, altos, gorditos, flaquitos, etc., en la mente está todo“, expresó.

Agregando que también lo considera un muy buen capitán. “Valoro muchísimo su trabajo como líder de equipo, un 7 siempre, un motivador. Se está perdiendo Pangal, debería hacer charlas motivacionales, a eso se tiene que dedicar, pero yo le dije que cuando salga, vamos a conversar”.

¿Volvería a ingresar a otro reality?

Tras la experiencia de su primer espacio de competencia, fue consultada sobre si volvería a ingresar a un formato similar, la periodista señaló. “He pensado harto y me lo han preguntado harto, en este momento no volvería entrar a un reality. Pero, no sé más adelante”.

“Ahora si tendría ojo (…) yo para realities de competencia física no sirvo. No sé, tendría que entrenar mucho tiempo y de repente ver si estoy en las circunstancias, pero las competencias físicas no son lo mío, creo que lo mío va más por el lado de la convivencia”.

“Y quizás también si tuviese la oportunidad de entrar a un lugar, pero entrar por una cantidad de tiempo limitado y saber cuando vas a salir, también”, comentó.