Mariela Sotomayor se convirtió en la nueva eliminada de ¿Ganar o Servir? tras perder el duelo por la permanencia contra Gala Caldirola.

Tras su salida del encierro, la periodista conversó con RedCarpet en donde se refirió a su paso por la competencia, en donde también analizó los complejos momentos que vivió durante la convivencia con algunos de sus compañeros.

Los conflictos al interior de Ganar o Servir

La comunicadora se enfrentó en distintas instancias a sus compañeros, en donde se defendió con firmeza, por lo que en redes sociales fue apodada “La Reina del Palabreo”.

Acerca de los conflictos que vivió durante el encierro, la periodista señaló: “Mi mayor miedo antes de entrar al reality era pelear con gente dentro. Eso era a lo que yo le tenía favor, dije ‘no, yo no voy a entrar a discutir o pelear con nadie’. Por lo tanto, no creo que vaya a ocurrir esa situación porque, como dicen por ahí, para pelear se necesitan dos”.

“Bueno, yo les quiero contar que en el reality para pelear no se necesitaban dos. Fue una gran sorpresa, porque yo todo el rato evite desde un principio el enfrentamiento”.

“Justamente porque yo viví situaciones desde muy niña, que tenían que ver con el bullying, con el no sentirse acogida dentro de un entorno, que no quería volver a repetir”, comenzó explicando.

“Yo no quería volver a vivir esa situación de sentirme ajena o sentirme sola y menos grabada con cámaras, observada todo el día y para todo Chile. Entonces eso fue muy difícil, pero ese ejercicio me llevo a enfrentar esa situación como no lo había enfrentado antes en mi vida y poder salir adelante de ellas”.

Revelando que siente que esa actitud fue importante para poder sobrellevarlas. “Y ahora me doy cuenta con toda las cosas que me escribe la gente, que para muchas personas eso fue importante, ver que había alguien que era capaz de superar las situaciones de bullying con argumento, con alguna discusión, sin achicarse”.

“Es algo que yo siento que las personas le gusto ver y empatizaron mucho conmigo porque muchos de ellos lo viven”.

Agregando que “es silencio y es dañino, letal, pero creo que yo fui capaz de ponerle palabras a eso y es una de las cosas que la gente más me ha agradecido y me siento orgullosa de eso”, expresó.

