Mariela Sotomayor se convirtió en la nueva eliminada de ¿Ganar o Servir? luego de perder el duelo por la permanencia en contra de Gala Caldirola.

Tras salir del encierro, la comunicadora conversó con RedCarpet sobre su paso por el espacio de competencia, en donde se refirió a la relación con sus compañeros de casa, entre ellos Luis Mateucci, con quien tuvo una tensa relación, la cual tuvo un esperado enfrentamiento durante el último cara a cara.

En esa instancia Mariela le señaló: “Me gustaría que reconozcas que no te caigo bien, y que las mujeres valientes y fuertes te molestan y te incomodan, porque me doy cuenta de que te damos miedo”.

Mariela analiza su relación con Mateucci

Acerca de la imagen que se lleva del trasandino tras convivir en el encierro con él, la apodada por los televidentes como “La Reina del Palabreo”, señaló: “Luis creo que fue uno de los personajes con los que yo pude identificar más esta situación de introspección que hice conmigo misma, el hecho de haber estado ahi para hacerme este bullying asolapado”, comenzó señalando.

“Creo que hoy día quizás puedo incluso agradecer, porque me hizo enfrentarme con algo que a mí me dolía mucho. Sin embargo, no puedo no dejar de decir que creo que su actitud no corresponde. Ahora, no lo conozco en persona, entonces tampoco se si eso obedece a un personaje o si es realmente así”, expresó.

“Pero por lo que yo pude ver, es una persona con la cual yo no tengo ningún tipo de afinidad, porque nuestro actuar no va por el mismo lado, tenemos valores intransables que son muy diferentes“, puntualizó.

Por otra parte, solamente tuvo buenas palabras al momento de referirse a Oriana Marzoli. “Yo le digo a todo el mundo, es una niña, es una galla con una fuerza, con un temple, tiene una fuerza brutal al momento de pararse en cualquier lugar. Me encanta, encuentro que es una niña super talentosa y además creo que es muy simpática, muy divertida y entretenida”.