"No compadre, no sirve": Claudio Valdivia revela que lo sacaron obligado de Ganar o Servir

Claudio Valdivia entregó detalles de su salida de ¿Ganar o Servir? en donde reveló que no se habría generado como se vio en la pantalla.

En un nuevo capítulo del programa de Pamela Díaz, Sin Editar, el ex “Año 0” estuvo presente en donde habló sobre su paso por el espacio de competencia de Canal 13, el cual tuvo que abandonar por lesión, revelando nuevos detalles de su salida.

La salida de Claudio de Ganar o Servir

Durante la ronda de preguntas, la Fiera le preguntó si le gustó la experiencia, a lo que Valdivia comentó: “Estaba fuera de training en tema de pantalla, como que no cachaba muy bien los momentos”.

Agregando que de todos los realities que ha participado su favorito sigue siendo “Año 0”. “El de Nakasone. En el otro estuve cinco meses. También me lesioné, pero me dejaron, no me echaron”, reveló.

“¿Estás diciendo que los realitys están arreglados?“, le consultó la Pamela, a lo que el deportista comentó: “No, pero de este me sacaron, porque si me lesiono en la competencia, me recupero dentro de la casa, esa fue la experiencia del 2011″.

Valdivia comentó que se recuperó rápidamente, pero que él sentía que no servía para el contenido del reality. “Eran romances, conflictos y competencia. Yo no tenía conflictos, tampoco romance (…) Tenía que estar una semana en recuperación y ahí me dijeron ‘no compadre, no sirve’“, explicó.

Respondiendo que su salida no fue voluntaria. “Me hicieron abandonar. Si me dijeron, ‘si tú no tienes ninguno de estos contenidos, no nos sirve'”.

Agregando que encontraba que estaba fuera de ritmo en cuanto a las cámaras. “La primera semana habrán hecho cuatro actividades y no participé en ninguna, porque no me consideraban nomás”

“En la última competencia, en la que yo gano individual, la Karlita (Constant) empieza a preguntarle a todos solo cosas buenas, y cuando llega a mí, que me dejó al último, me pregunta si yo merezco seguir en la casa (…) Me cayó mal lo que me dijo“, comentando que él contestó que sí, porque era un buen competidor.

Revisa sus declaraciones a continuación