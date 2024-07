Un capítulo lleno de sorpresas se vivió en ¿Ganar o Servir? luego de que Blue Mary reingresó al encierro tras haber sido eliminada hace algunas semanas en un duelo de competencia contra Camila Recabarren.

Su llegada causó alegría en sus compañeros, especialmente en Faloon, Botota y Camila, quienes estaban muy contentas por el regreso de su amiga, mientras que, por otra parte, Oriana Marzoli se mostró muy molesta, ya que hasta su eliminación, ambas mantuvieron una tensa relación.

Facundo confundido por la reacción de la española le preguntó si se llevaban mal. “Si, me he peleado con ella… no entiendo nada”, para luego agregar: “Es pésima compitiendo y es malísima persona (…) Yo no voy a ir a saludarla, es un asco. No la soporto”.

Tras finalizar el capítulo quedó la duda sobre a que equipo se sumará la locutora, lo cual quedó claro tras la emisión del avance del nuevo capítulo que filtró a que grupo se suma.

¿Cuál es el equipo de Blue Mary?

El avance mostró que se sumará a “Soberanos“, el equipo liderado por Pangal, en donde también se encuentra Oriana Marzoli.

Lo que se viene en el nuevo capítulo de GOS

“Me puedes explicar a ti que te gusta tanto de él”, le preguntó Oriana a Fran tras un tenso momento con Austin.

Mientras que Facu hablaba con su amigo y le dijo “Yo trato de defenderte, hermano, pero a veces usted tiene que ser más cariñoso”, a lo que el peruano le respondió “yo soy cariñoso, no hables tonterías que recién llegas hermano, no has visto nada”.

Por otra parte, Austin y Pangal hablan con Rai sobre las actitudes de Mateucci. “Yo sé que el hue… quiere hacerme pisar el palito, porque no nos va a sacar en un duelo, ni cagand…. Puede tener un cuerpo la raja, pero ¿de qué le sirve?. Tú no tienes que caer en el juego. Está buscando como meter cizaña”.

“Deambula la casa buscando un conflicto para poder meterse. Es una sanguijuela, es un manipulador”, sentenció Austin.

Revisa el avance completo a continuación