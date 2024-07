El ex participante de Amor a prueba, Volverías con tu ex y Doble Tentación habló sin filtro sobre sus ex compañeros de encierro.

El conocido chico reality Tony Spina, quien fue parte de la trilogía de realities de Mega, Amor a Prueba, Doble Tentación y Volverías con tu ex, arremetió con todo contra su ex pareja Oriana Marzoli y su ex compañero de encierro Luis Mateucci, quienes actualmente se encuentran compitiendo en ¿Ganar o Servir?.

En conversación con el medio Mtmad, el español entregó detalles de sus pasos por los distintos realities en los que ha participado y habló de sus ex compañeros.

Tony se lanza con Oriana y Luis

Actualmente, ambos se encuentran participando en el reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?, en donde Spina señaló: “Tanto Oriana como Luis me parecen unos fracasados laboralmente”.

Agregando: “Me cae muy bien Oriana, bueno me cae, no muy bien“. Tras esto, uno de los panelistas le señaló que la española siempre ha hablado bien de él, a lo que Spina respondió: “He visto cosas hacía Marta (su prometida) que no me han gustado y obviamente, yo voy a tirar por mi casa”.

Sobre Mateucci comentó: “Me cae fatal, me cae fatal”, puntualizó.

Explicando sus dichos sobre, señaló: “Los veo fracasados porque ya tienen 35 años, casi llegando a 35, los dos”.

“Y que siga estancada en los realities de hace 10-15 años (…) que tú todavía sigas jugando, de darte besos por una actividad… ya con 35 yo creo que deberías hacer otras cosas”.

En donde ejemplificó: “Tú ahora mismo haces ‘La Isla de las Tentaciones’ con 25 años, si tú con 35 vas otra vez a ‘la Isla de las Tentaciones’ digo ‘eres un fracasado, porque sigues estancado'”.

Asimismo, entregó detalles de los realities en Chile y la diferencia con los de España. “Los domingos teníamos un día libre, te graban, pero es libre. Es que allá duran seis meses, entonces si que te dan la oportunidad de hablar con tu familia, fuera de cámara, controlado por alguien de producción, no te puedes meter en redes sociales ni nada de eso”.

También reveló que los que viven en Chile tenían la oportunidad de ver a sus familias cada tres semanas aproximadamente por casi una hora. Mientras que también tenían la opción de peluquería, en el caso de Tony cada dos semanas, agregando como diferencia que aquí “son más heavy en el motivo de convivencia”.

Revisa sus declaraciones a continuación