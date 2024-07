La estrella de Colo-Colo, Esteban Paredes, tuvo una breve participación en el nuevo capítulo del programa de conversación de Pamela Díaz, Sin Editar, en donde se refirió a los rumores de su posible ingreso a algún reality de competencia.

En el programa online de la Fiera estuvo presente Claudio Valdivia, quien participó en ¿Ganar o Servir? antes de salir por una lesión en la rodilla y, en ese contexto, aprovechó a preguntarle al ex futbolista sobre si era cierto que pudieron ser compañeros de encierro.

¿Esteban paredes ingresará a algún reality?

“Tú ibas a entrar al reality o no? Ahí se comentaba que ibas a entrar”, preguntó Valdivia, a lo que Paredes señaló que no a ¿Ganar o Servir?, pero que sí recibió una propuesta para ser parte de Tierra Brava, el anterior reality de Canal 13, que tuvo como ganador a Fabio Agostini.

“Íbamos a ser compañeros. Ahí estaba perdido, porque ahí lo íbamos a echar, porque es muy choro este”, agregó Pamela, para luego consultarle si estaría dispuesto a ingresar a un espacio de competencia. “No”, respondió tajante el ídolo de Colo-Colo. “¿Ni por mucha plata?”, preguntó nuevamente la “Fiera”. “No, porque no quiero”, puntualizó Paredes.

Acerca de que si le han ofrecido nuevamente ingresar a algún reality, Esteban respondió que sí, pero que no está interesado. “Yo estoy en otras cosas”.

Mientras que Valdivia agregó: “Ese (Tierra Brava) no era tan bueno en competencia, era facilito, ¿Ganar o Servir? es bueno”, a lo que Pamela rápidamente replicó: “Facilito, te fuiste lesionado. ¿Qué te agrandai tanto?“, causando las risas de él, quien replicó: “Me echaron, me echó el director”.

En el mismo espacio, Valdivia, quien salió del programa por una lesión, comento que no le dieron la oportunidad de quedarse. “Eran romances, conflictos y competencia. Yo no tenía conflictos, tampoco romance (…) Tenía que estar una semana en recuperación y ahí me dijeron ‘no compadre, no sirve’”, explicó.

