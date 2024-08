Luego de verlos en pantalla por varios días, Fran Maira y Guaren finalmente tuvieron una esperada conversación en ¿Ganar o Servir? Ambas tuvieron una tensa conversación sobre lo que pasó con su distanciamiento tiempo atrás.

Aquí aclararon algunos puntos y se abrieron con sus sentimientos acerca de lo que pasó con el quiebre de su relación de amistad de siete años.

Eso no es todo, ya que incluso mencionaron a Pamela Díaz y una fiesta, algo que se había rumoreado hace algún tiempo. Y es que Pamela Díaz tendría que ver con una supuesta pelea que tuvieron ambas.

Con todo contra Pamela

La conversación entre ambas fue extensa, pero una de las cosas que más llamó la atención fue el tocar un tema de una fiesta en la que ambas estuvieron presentes y en la que estuvo también Pamela Díaz.

“Yo siento que tú te quedaste rallada con como estas personas. Entiendo que tuvieron una mala situación contigo...“, mencionó en primera instancia Guarén.

“Te dije, ‘oh, oye como les caigo y no sé qué’ y tú dijiste ‘hueona la raja’, eso fue un errorsisimo tuyo, hueona yo me acuerdo de todo. Eso deberías haberlo hecho tu hueona, como por protegerme a mí, ¿cachai? y no lo hiciste hueon“, le respondió molesta Fran.

En un momento, Guarén mencionó a Pamela en susurros, algo que confirmó parte de lo que se había rumoreado del distanciamiento y posteriormente pelea entre ambas.

“Yo le dije que no se metiera…“, agregó Guarén, a lo que Fran rápidamente le respondió que: “Sí, pero aparte, antes de eso hubo una humillación de ella en mi cara“.

“Porque hueona no me conoce. Tú no puedes juzgar a una persona que no me conoce, que no tenemos gente en común, nada. Tiene 20 años más que yo hueona. Ella está loca, ¿cachai? Yo nunca he hablado de ella, no la conozco y por eso yo digo, no tengo nada más que decir“, agregó.

“La hueona pendeja hueon. Si tení un problema conmigo o algo, entonces ‘no si te estoy huebiando’ y ya está… Pero hueona, por respeto a ti“, recalcó nuevamente luego de que Guarén mencionara las bromas.

“Yo fui y le dije ‘oye ¿qué mierda hiciste?’, y la hueona me dijo ‘ay, la hueona que no entiende mis bromas’ me dijo ‘ay, si no entiende mis bromas cagó’ como, fue eso“, le mencionó Guarén.

“Si está bien. Igual fue, en verdad, ella y la otra hueona me las paso por el culo cuando voy al baño. Me importaba tu reacción frente a esa situación porque si hubiera sido al revés yo soy capaz de matar a alguien por ti“, agregó Fran.

Ante esto, Guarén mencionó que: “No me puedo responsabilizar de los actos de las terceras personas“.

“Pasaron dos situaciones en las cuales yo me expuse porque tú me dijiste otras cosas (…) Te creo, pero la hueona fue tan mala onda que no entiendo el porqué“, le respondió Fran sobre todo lo pasado.

“Al final ella queda peor, ¿entendí? Si tú no le habías dicho nada“, la tranquilizó Guarén pidiendo disculpas después.

Posteriormente, Fran señaló que sintió que se quebró algo y que no podía llegar y continuar la amistad. Y es que ambas vivieron un mal momento por la situación de Pamela en la fiesta.

