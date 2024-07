Valentina “Guarén” Torres y Nicolás Solabarrieta ingresaron a la casa de ¿Ganar o Servir? durante esta semana. La pareja que se formó en Tierra Brava volvió a la casa de Perú para así tener un breve pasó como invitados en la competencia.

Las cosas se pusieron tensas desde el minuto uno y es que Fran Maira, amiga de 7 años de Guarén, se reencontró con quien cortó todo lazo de amistad luego de problemas entre ambas.

Desde ese momento ambas han tenido que convivir en la casa y llegar a incluso compartir equipo.

Del amor al odio

En el más reciente avance de ¿Ganar o Servir? vemos a las dos ex amigas conversar e incluso pasar del amor al odio constantemente. Y es que Fran Maira ha revelado en más de una ocasión seguir enojada con Guarén, algo que hace notar cada vez que ambas se encuentran juntas.

Además, a ambas las han juntado en distintas dinámicas para que puedan conversar de sus problemas luego de su distanciamiento hace un par de meses.

“No estamos hablando, que la gente va a creer que somos amigas y no somos amigas, solo estamos compartiendo… No somos“, mencionó Fran Maira siendo interrumpida por Guarén al mencionar a la cámara que son amigas.

“Yo estoy enojadísima con ella. Ella la cagó. También la pude haber cagado yo, pero sé que yo no la cagué como tú la cagaste. Sé que… No. No. Tú la cagaste más que yo… Mira si hablara ahora. Si yo ahora hablara, te cago hueona y sabí perfectamente. Recuerdo que desde diciembre, hueona, no me hablaste más. Te odio. Te odio. Me rompiste el corazón, hueona“, agregó.

Todo esto mientras Guarén mencionaba que ambas la cagaron y que además Fran no la odiaba, sino que le tenía cariño a pesar de todo.

