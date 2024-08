El reencuentro de Fran Maira y Guarén en ¿Ganar o Servir? sacudió la casa ubicada en Perú. Tras varios encuentros y conversaciones, es que en el capítulo transmitido la noche de este miércoles ambas tuvieron una conversación privada sobre lo que pasó.

En una extensa conversación, Fran recriminó a Guarén por su actuar luego de salir del anterior reality del 13 y como se distanció de ella hasta que no tuvieron más contacto, quebrando así una amistad de 7 años.

Tuvieron su esperado cruce

Una larga conversación tuvo Fran y Guarén en el capítulo de anoche. Y es que las dos participantes finalmente se recriminaron sus actuares y desvelaron sus sentimientos por un distanciamiento debido a la fama, haters y más.

Si bien no era lo que querían, ambas se vieron forzadas a conversar sobre lo que pasó en los últimos meses tras la salida de ambas de sus respectivos realities show, siendo una querida por el público y la otra con mucho odio de por medio.

Fran nuevamente mencionó que si bien la quería harto no iba a permitir que se le faltara el respeto y fingir como que nada pasó.

“Las dos sabemos que a ti yo no te hice nada. Entonces no te puedes como excusar por esto. Cuando tú entraste a Tierra Brava ya lo estaba pasando mal porque te extrañaba (…) Onda hueona estaba demasiado contenta que también hayas entrado a un reality“, le mencionó Fran de primera instancia a Guarén.

“Y cuando saliste, yo me sentí superdecepcionada, de que hueona como que me dejaste de hablar. Saliste como que desapareciste. Todas esas cosas que me dijiste hueona porque las pensabai, no la voy a decir acá, no sé si te acordai“, agregó.

“Yo te dije, ahí me equivoqué yo. Y te pido de verdad perdón de corazón de haberte dicho en ese momento eso. Soy persona, igual me equivoco y trato de equivocarme lo menos posible y esa vez yo me equivoqué y me equivoqué hueona 3 mil pueblos pasados ¿cachai? Porque nunca encontré el momento“, le respondió Guarén.

Aquí Fran la recriminó por no volver a hablarle y preguntarle cómo estaba con la situación entre ambas. Además, terminó de confirmar que Guarén se alejó debido a todo el hate que recibió Fran con su participación en Gran Hermano.

“Yo te entiendo a ti. Pero no está bien que tú te hayai escapado, porque si hubiera sido al revés, yo… Ponte tú si hubiera sido al revés, yo jamás te hubiera dejado sola. Tú no eres nadie para juzgarme a mí, porque tú has hecho lo mismo, ¿me entendí?“, explicó.

Junto con esto, Fran finalmente mencionó que con el actuar de Guarén sintió que las cosas se quebraron entre ambas. Además, también destacó que no puede hacer como que no pasa nada.

“Para mí por más que yo a ti te ame. Fuiste el amor de mi vida, así heavy, para mi igual se quebró algo, ¿cachai? Porque siento que en una relación las cosas se cultivan y se nutren y tu igual lo dejaste de lado y para mí mis códigos son superclaros, entonces yo no puedo hacer tampoco como si nada pasara y mejores amigas de nuevo cuando hubo un daño cachai“, mencionó.

“Yo sé que no lo hiciste con ninguna intención porque te conozco. Pero sí que mi error fue quizás tener tan acá hueona (marcando el cielo) que quizás esperaba lo mismo de ti, ese fue mi error, quizás ¿cachai?“, agregó.

Una de las cosas que más sorprendió a Guarén fue la sensación que tuvo Fran con su distanciamiento, y es que esto es algo que en reiteradas ocasiones mencionó durante la conversación.

“Al final me hiciste entender como que yo estaba ensuciando tu imagen“, explicó.

“Estai siendo muy injusta por un momento de tantos años de relación“, le respondió.

“No me gusta exponer mi vida privada o como algo que realmente quiero porque realmente me duele. Y perdón porque hayai pasado por esas cosas y que te hayas sentido así. Nunca fue mi intención. Me equivoqué. No quita nada malo en aceptar, de que te sentiste mal por mi lado, de que sentiste que no fui buena amiga“, agregó.

“Pa mi este ha sido el peor verano de mi vida. Lo pasé heavy, lo pasé muy mal hueona y yo creo que este programa me ayudo hueona, a salir adelante y decirte que voy a estar para ti siempre hueona, a pesar de todo, como me encantaría poder dar otra oportunidad si se da ¿cachai? pero no te culpo hueona“, finalizó Fran.

Finalmente, las dos terminaron riéndose y recordando la llegada de Guarén al reality show y cómo se sintieron con esa entrada. Junto con esto también se dieron un gran abrazo, dejando pendiente una nueva conversación.

Revisa la conversación entre ambas