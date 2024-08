Pedro se molesta con Diana Bolocco en vivo en Gran Hermano: "Si no me dejan competir..."

Ya conocemos a los nominados de la semana de Gran Hermano Chile. Conociéndose un día después de lo planeado, ya tenemos la placa definitiva de los nominados de la semana y los televidentes ya pueden votar por el participante que quieren que se vaya eliminado.

Y es que durante la noche de nominación también vimos la salvación del líder y también la prueba de salvación, lo que sacó a dos participantes de la placa de, un inicio, siete.

Aunque lo que más llamó la atención fue una noticia que entregó Diana Bolocco a los participantes que tiene que ver con la prueba semanal del líder.

Pedro molesto con Diana

Durante la transmisión en vivo, Diana Bolocco informó a los participantes que en esta nueva edición los participantes no pueden ser líder por dos semanas consecutivas.

Esto provocó la molestia inmediata de Pedro Astorga, quien ganó dos veces la prueba del líder, pero no de manera consecutiva. Y es que el chico reality es conocido por ser un buen competidor.

“Te quiero comunicar a ti y a toda la casa de una regla que tiene que ver con el liderazgo. A partir de ahora, el líder no se puede repetir dos semanas consecutivas. Tú puedes volver a ser líder Pedro, pero no la semana que viene para darle oportunidad a otros compañeros, para que haya alternancia en el cargo, que siempre es positivo y es sano. Tú podrás volver a ser líder, pero no la semana que viene, pero si la siguiente se entiende ¿no?“, mencionó Diana.

“Eso significa, que supongamos en la prueba del líder, ¿no puedo competir?“, preguntó Pedro, a lo que Diana le contestó que no.

“Sí, se entiende. Si, o sea, si entro por alguna cosa a este programa, es para competir y si no me dejan competir, porque soy bueno compitiendo, es una lata, pues, que quieres que te diga“, agregó posteriormente.

Tras todo esto, Pedro salvó a Michelle de la placa y tuvo un lindo momento con la participante, pero seguía enojado por la situación de la nueva regla del líder.

Y es que nuevamente dio su punto de vista sobre la regla que presentó el programa para las pruebas del líder.

“Si está bien. No, no es que me ponga triste, me da rabia. O sea, si yo vengo a este programa es para competir y si no me dejan, fácil la decisión, la verdad“.

