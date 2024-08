Intensos días se viven en la casa de Gran Hermano luego de la comentada renuncia de Sebastián Ramírez a la segunda temporada, tras numerosas discusiones con sus compañeros, entre ellos, la Chama, quien se refirió a la salida del ex jugador entregando su sincera opinión.

En el en vivo anterior, Chama y Seba tuvieron un fuerte cruce, luego de que la ex Tierra Brava reveló los motivos por los que no quería al conocido chico reality. “No quiero compartir espacio con una persona que no colabora, que es cero aporte positivo en la casa, se tira pedos delante de uno, uno tiene que olerle la mier… deja el baño sucio”.

Situación que al Seba le molestó demasiado y se lo comentó a Pedro Astorga. “La Chama me denigró como hombre, que era un cochino, que era asqueroso (…) Fue mucha la denigración, nadie me defendió, me da lo mismo, acá me defiendo solo y me voy solo”, comentó mientras armaba su maleta y arremetía contra el resto de los compañeros.

Chama y la renuncia de Seba

Sobre la renuncia del ex chico reality, Chama confesó que se encuentra contenta por la salida del conflictivo jugador. “El vine a limpiar su imagen, no me queda duda que vino a eso, su actuación le duró dos semanas”, explicó.

“Una persona sin respeto a nadie, a nada, no le importa nada en lo absoluto, pateaba las cosas, se despertaba, yo no sé si tiene una patología o tiene un problema mayor, que una persona de repente se despierte y empiece a patear las cosas, actuar agresivamente”.

“De repente se le cambiaba el humor, ya me empezaba a dar miedo. A él se lo dije ‘eres cochino, no te bañas, dejas el baño sucio’. Me empezó a decir cosas absurdas, es una persona que puede inventar lo que sea para quedar bien, yo pude haberle dicho cualquier cosa de su vida personal, que es un convicto, o cualquier cosa. A mi sí me da miedo compartir el espacio con una persona así”, expresó.