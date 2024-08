Una de las participaciones más recordadas del debut de ¿Ganar o Servir? fue la de Alejandro Pérez. Y es que el español de 30 años no logró pasar del primer capítulo del reality show de Canal 13.

El Mister España fue eliminado por Coca Mendoza luego de que este último recibiera un llamado telefónico en el que le contaron que tenía que eliminar a uno de sus compañeros.

Con esto, el participante resultó eliminado debido a una supuesta “estrategia” de parte de Coca Mendoza, quien mencionó que consideraba al español uno de los participantes más fuertes.

Revelada la verdadera razón

En una de las más recientes transmisiones de Ganar o Servir extendido, Luis, Botota y Fran Maira cuentan a Guarén y Nico lo que sucedió realmente con Alejandro.

Es importante mencionar que según se reveló hace un tiempo en portales de farándula, el despido del español programa se debería principalmente a que Alejandro llegó con pareja al reality. Pero a él lo habían contratado para conquistar a Oriana, algo que por su relación ya no sería viable, por tanto, fue despedido.

Esto concuerda con lo que comentaron los participantes en el capítulo extendido y es que le comentaron una historia similar a la Guarén.

“Era guapo y hueon lo sacaron en el desierto. Lo sacaron porque tenía… Lo que pasa es que dijo que no tenía, pero sí tenía“, le mencionó Fran en un inicio.

“Hueona segundo día, empezaron a grabar el lunes, el martes… más hueon“, agregó Botota.

El que contó la historia completa fue Luis Mateucci y es que contó, de manera resumida, lo que pasó con el Mister España en las grabaciones.

“El Alejandro es más hueon. Imagínate que estábamos en el desierto y se quedó sin señal para despedirse, ya se había despedido, todo el día en el hotel al coso se había despedido de la novia. Te amo y chao y ahí. Y se queda sin señal y la quería llamar antes de que nos saquen el teléfono, otra vez“, mencionó en un inicio.

“A ver la acaba de llamar. ‘Ah, pero me tengo que despedir’ y empezó a decir ‘no me jodas, no me jodas, yo me tengo que despedir’. Pero man, si te acabas de despedir tres veces. Así, así. Y empezó a buscar señal, a buscar señal y buscaba señal y duro una hora… y grabamos“, complementó.

“Y cuando lo echaron. Oye Guarén y cuando el Coca lo elimina, el hueón le dicen ‘ya ahora tienes que ir a grabar la cápsula de decir ‘bueno, pucha una que lata’, antes de decir eso el hueón pidió el teléfono y le avisó a la mina que lo habían echado“, finalizó entre risas Botota.

