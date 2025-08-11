Es tendencia:
Liga de Primera

La U única escolta de Coquimbo: Tabla de Posiciones en Liga de Primera tras caída de Audax

Los audinos perdieron la oportunidad de acercarse al líder y suman su cuarto juego sin ganar. Por su parte, Limache se aleja de la zona de descenso.

Por Alfonso Zúñiga

Audax Italiano no puede acercarse a la U y Coquimbo tras caer ante Limache.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAudax Italiano no puede acercarse a la U y Coquimbo tras caer ante Limache.

La jornada 19 de la Liga de Primera se cerró con un sorpresivo resultado en Quillota, donde Deportes Limache derrotó por 4-0 al Audax Italiano. Un marcador que genera movimiento en la Tabla de Posiciones y un gran ganador: Universidad de Chile.

Es que gracias a los goles de Guillermo Pacheco (16′), Felipe Fritz (62′), el venezolano Luis Guerra (79′) y el argentino Joaquín Plaza (86′), los “tomatinos” toman un respiro y se alejan de la pelea por no descender; mientras que los audinos se alejan no sólo del líder Coquimbo Unido, sino también del que será su próximo rival.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Liga de Primera?

Gracias a esta victoria, Deportes Limache si bien se mantiene en el 14° puesto de la clasificación con 17 puntos, se aleja a cuatro del penúltimo Unión Española y a siete del colista Deportes Iquique. Además queda a uno del 13° que es Deportes La Serena, y a dos de Everton que es 12°.

Por su parte, Audax Italiano no puede repuntar en Liga de Primera. Hace cuatro partidos que no ganan y cae hasta el cuarto lugar con 34 unidades, diez menos que el líder Coquimbo. Para peor no puede acercarse a quienes están por encima en la Tabla de Posiciones.

Esto, porque los itálicos quedan a cuatro del segundo Universidad de Chile, que será su rival en la próxima fecha en el Estadio Nacional, y a un positivo del tercero, Palestino, quien además tiene un duelo pendiente por disputar.

¿Cómo se juega la próxima fecha?

VIERNES 15 DE AGOSTO

  • Unión Española vs. Deportes Iquique / 15:00 horas / Estadio Santa Laura
  • Unión La Calera vs. Deportes La Serena / 20:00 horas / Estadio Nicolás Chahuán Nazar

SÁBADO 16 DE AGOSTO

  • Ñublense vs. Palestino / 12:00 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán
  • Colo Colo vs. Universidad Católica / 15:00 horas / Estadio Monumental

DOMINGO 17 DE AGOSTO

  • Universidad de Chile vs. Audax Italiano / 12:30 horas / Estadio Nacional
  • Huachipato vs. Deportes Limache / 15:00 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano
  • Coquimbo Unido vs. Everton / 17:30 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
POR CONFIRMAR

  • O’Higgins vs. Cobresal
