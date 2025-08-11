Es tendencia:
“Mejor con una buena salsa”: Limache le toca la oreja al Audax de Edu Vargas con incendiaria publicación

Los tomateros están obligados a ganar para salir de la zona roja y apelan a todo para volver al triunfo.

Por Nelson Martinez

El duelo que cierra la fecha en Chile.
© Photosport.El duelo que cierra la fecha en Chile.

Con un equipo peleando en la parte alta de la tabla y otro luchando por no descender a Primera B, la fecha 19° de la Liga de Primera se cierra este lunes con un partidazo.

Ahí, Deportes Limache recibirá al Audax Italiano en el Lucio Fariña de Quillota, donde los tomateros tienen la obligación de ganar para salir de perdedores en esta segunda mitad del año.

Por su parte, los itálicos tampoco han tenido buenos resultados en el segundo semestre y han perdido terreno en la lucha por el título. Con esos pergaminos, los locales encendieron el duelo clave de esta noche.

Limache al ataque

Deportes Limache le tocó la oreja a Eduardo Vargas y compañía con una particular publicación para calentar el partido de esta noche ante el Audax Italiano.

Limache y el duelo en la primera rueda / Photosport

Limache y el duelo en la primera rueda / Photosport

“Antes de un partido es bueno comer pastas, pero siempre será mejor con una buena salsa del mejor tomate limachino“, posteó el club local, junto a una imagen de uno de los suyos comiendo pastas italianas.

Las postal rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los animosos hinchas pedían a gritos la réplica de los tanos, que también son activos con publicaciones de ese tipo.

El duelo se jugará este lunes 11 de agosto a las 19:00 horas, donde Limache está solo un punto arriba de Unión Española en la pelea por no bajar a la B, mientras Audax se ubica a 10 unidades del líder Coquimbo.

