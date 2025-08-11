Coquimbo Unido sigue en velocidad crucero tras superar este pasado domingo a Cobresal, con victoria por 1-2 en El Salvador, en un complicado partido por la fecha 19 de la Liga de Primera. El Pirata se mantiene puntero con seis unidades de ventaja por sobre Universidad de Chile.

El equipo dirigido por Esteban González lidera la tabla con 44 puntos en 19 encuentros, con 13 victorias, cinco empates y sólo una derrota, versus las 39 unidades que registra la U.

Con estos números, Coquimbo camina en su ilusión al título con un 77,2% de rendimiento. Tal como recoge Al Aire Libre, este es el mejor registro de un equipo en la Primera División desde que se retomó el sistema de campeonato largo. Eso por un lado.

ver también Tabla: ¿Cuántos puntos de ventaja tiene Coquimbo sobre la U y Colo Colo?

El Coquimbo de Esteban González iguala al de José Sulantay

Además, con la victoria sobre Cobresal, Coquimbo Unido igualó su mejor racha en el fútbol de honor con siete triunfos consecutivos, y puede romper la marca en el próximo partido.

Coquimbo como avión: siete victorias en línea, la mejor racha histórica junto a 1991.

Coquimbo alcanza el récord que data de la histórica campaña de 1991, con José Sulantay en la banca, y en la que el Pirata fue sublíder superado sólo por el campeón Colo Colo. Es decir, los de la cuarta región igualan su mejor racha luego de 34 años.

Publicidad

Publicidad

Pero dicen que los récords son para romperlos y eso es lo que precisamente intentará Coquimbo este domingo 17 de agosto, como local frente a Everton, por la fecha 20 de la Liga de Primera.

ver también “Anoche hicimos cucharita”: el hilarante momento de Mono Sánchez tras el triunfo de Coquimbo Unido

Además de Everton y restando 11 fechas para el final del torneo, el camino de Coquimbo camino al título marca los duelos contra Audax Italiano (visita), Huachipato (V), Ñublense (local), Colo Colo (L), O’Higgins (V), La Calera (L), Palestino (V), La Serena (L), Universidad de Chile (V) y Unión Española (L).