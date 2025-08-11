Consternación provocó la semana pasada la grave denuncia que Deportes Limache entabló en la ANFP contra el líder Coquimbo Unido, donde acusaron una serie de vejaciones que sufrieron en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso luego del partido que terminó en triunfo “pirata” por 2-1.

El presidente del cuadro “tomatino”, César Villegas, afirmó que sus jugadores, miembros de la delegación y su propia persona recibieron agresiones por parte de hinchas, futbolistas y personal del club aurinegro. Una denuncia que encontró respuesta.

Fue a través de una carta que la dirigencia de Coquimbo envió a Pablo Milad, presidente de la ANFP, la cual dio a conocer Radio Bío Bío, y donde no sólo desmienten lo que dice el mandamás de Limache, sino que le acusan de agredir a un adulto mayor, entre otras cosas.

Coquimbo responde con todo a denuncia de Limache

“La carta enviada por el señor Presidente de Limache narra una serie de situaciones eventuales, que no se condicen con la realidad, con los testigos, con las imágenes gráficas y los videos existentes”, indica el club nortino que además presenta pruebas audiovisuales para respaldar su respuesta.

En las mismas, Coquimbo detalla que un jugador visitante “se devuelve del sector de camarines e ingresa por detrás de los guardias para, en consecuencia, insultar y amenazar, lo que provoca una situación de conflicto posterior, mas no ocurrió ninguna situación de agresión física como narran falsamente“.

No quedó allí la carta “pirata”, pues detallan que César Villegas estaba “exaltado y descontrolado por el túnel. Es más, es justamente porque viene tan descontrolado que su propio Cuerpo Técnico lo lleva a la fuerza y lo empuja para ingrese al camarín”.

“La delegación de Limache ya mostró señales de descontrol en el sector preferencial del estadio, increpando a un adulto mayor luego de una celebración de un gol del club local”, finalizó el escrito de Coquimbo hacia la ANFP.

¿Cómo están ambos equipos en Liga de Primera?

Mientras Coquimbo es el exclusivo líder del fútbol chileno con 44 puntos luego de 19 fechas, a la espera de que juegue su correspondiente duelo con Audax Italiano, Deportes Limache se ubica en la 14° posición de la Tabla con 14 unidades.

