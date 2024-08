Una compleja situación relató el actor Gonzalo Valenzuela, quien reveló haber sido drogado y estafado tras subirse a un “taxi” en la comuna de Vitacura la noche del jueves, durante el temporal en la Región Metropolitana.

En conversación con LUN, el actor y su esposa, Kika Silva, entregaron detalles de lo ocurrido, narrando que salieron junto a unos amigos a cenar, pero quisieron pasar a beber algo en otro bar. “Cuando llegamos había mucha gente y la Kika no quiso entrar y se fue donde sus hermanos. Yo me quedé, pero al ratito me quise ir”.

Gonzalo Valenzuela relata compleja situación

Tras esto, el intérprete se dio cuenta de que su teléfono quedó en la cartera de su pareja, por lo que no pudo pedir un vehículo desde aplicación. “De repente para un auto y me dice: ‘¿necesitai un Uber?’ Y me muestra la maquinita para pagar con tarjeta. Pucha, ahí yo confié, cuando me mostró la máquina y me subí feliz adelante, pensé que me había caído del cielo”.

Comentado que le ofreció agua. “Parecía una mineral nueva, como cerrada. De pronto me dice que me va a cobrar siete mil pesos (…) Agarro mi tarjeta y la pongo en la maquinita para pagar, meto la clave y me aparece ese mensaje de que no funciona”.

“El gallo me dice, tratemos de nuevo. Claro, ahí debe haber mirado mi clave y me dice: ‘a ver, préstame la tarjeta para ponerla yo‘. La pone debajo de la máquina y nada, no funciona. Le digo que paremos en una bomba de servicio, que saco plata para pagarle”.

Valenzuela relató que en el cajero, vio como el conductor se marchaba en su auto y ahí se dio cuenta de que la tarjeta que tenía era de otra persona. “No recuerdo cómo llegué a la casa caminando”.

Por su parte, Kika Silva señaló que en su llegada a la casa encontró muy extraño a su pareja. “Como que estaba enojado, también enojado con mi hermano (…) no parecía Gonzalo, estaba como pesado, insoportable y él no es así”.

“Gonzalo se levantó al baño y se cayó, se hizo una herida en el pie. Ahí estaba más raro, con un comportamiento errático y él no se acordaba de nada”, explicó.

Mientras que el actor revela que le sacaron dinero de la cuenta. “Ahí caché que algo me habían dado algo para asaltarme: me habían sacado 400 lucas de la tarjeta. En mi vida he apagado tele por copete y desde la Copec que no me acuerdo de nada”.