Hace algunos días se viralizó en redes sociales una imagen de la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, saliendo de una clínica en silla de ruedas, lo que causó preocupación en sus seguidores.

En el nuevo capítulo del programa de conversación de CHV, Podemos Hablar, que conduce Julo César Rodríguez, la presentadora de televisión, que estuvo presente con su hijo Máximo Menem, entregó detalles de lo ocurrido y aclaro lo que pasó para despejar rumores.

Cecilia Bolocco aclara estado de salud

Al ser consultada por el viralizado registro, la comunicadora señaló: “Me aflige mucho saber que en realidad sí ha habido gran preocupación por parte de mucha gente con respecto a estas imágenes, que son imágenes captadas, obviamente, a la salida de una clínica luego de unos exámenes que me he realizado”.

Agregando que “no tengo nada de gravedad, simplemente son exámenes que me debo hacer porque tengo una condición de salud yo, que no es de cuidado, pero tengo que hacerme periódicamente exámenes”.

La animadora además reveló que los videos también se utilizaron para concientizar. “Lo que pasa es que estas imágenes se utilizaron como parte de una campaña. Tú bien sabes que yo tengo una fundación, Fundación Care, que trabaja en el tema del cáncer”.

“El cáncer es hoy en Chile la primera causa de muerte y hay una lista de espera oncológica que no puede seguir esperando”, agregando que hay aproximadamente 17 mil personas en sus casas esperando atención. “Eso, literalmente, es hablar de muerte, porque un paciente con cáncer no puede esperar”.

Revisa el registro de Cecilia a la salida de una clinica

En el espacio, Cecilia también recordó cuando a Máximo le diagnosticaron un tumor cerebral. “Me dijeron que no era ni chico ni grande (el tumor), era enorme, del porte de una pelota de tenis”, señalando que la expectativa de vida era de 75/25, siendo el 75% la posibilidad de que no funcionara.

“Si en un momento me dijeron que Máximo tenía un pronóstico muy malo, cada vez parecía ser peor“, agregando que afortunadamente todo resultó de buena manera. “Su experiencia nos cambió a los dos; nos enriqueció a los dos” explicó.