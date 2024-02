Hace algunas semanas, el programa de CHV, Top Chef VIP, anunció a los nuevos participantes que se suman a la competencia, entre los cuales se encuentra Máximo Menem Bolocco, hijo de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, quien pondrá a prueba sus habilidades culinarias.

En conversación con LUN, el joven de 20 años entregó detalles sobre su arribo a la competencia, en donde también reveló que vivió tensos momentos con un reconocido actor nacional.

Máximo se enfrentó al actor

En la entrevista, Máximo revela que tuvo distintas discusiones con Marcial Tagle, actor reconocido por su participación en Casado con Hijos y otras teleseries nacionales, revelando además que ya fue eliminado de la competencia a pesar de que aún no se ve su ingreso en pantalla.

“Ya no está en el programa. Gracias a Dios lo echaron, porque me tenía chato”, señaló, agregando que el intérprete tuvo una actitud con él que no le pareció. “Era pesado y de la nada, porque ni siquiera me conocía”.

Debido a esto, el joven tomó cartas en el asunto. “Yo le paré el carro: ‘Estás haciendo farándula y no te voy a responder’. Ahí él solito se fue. No hay que pescar”, puntualizó.

La competencia de Top Chef VIP Acerca de cómo ha sido su participación en el espacio, Máximo señaló que “la primera semana fue muy dura, (porque) el estrés es muy fuerte”.

“Grabo de ocho de la mañana a ocho de la noche y al principio no sabía qué preparar. Eso sumado a las cámaras, los chef (del jurado). Llegaba muerto a la casa a las ocho y media. Ni siquiera comía y me acostaba. Y eso que soy noctámbulo”.

Igualmente, se refirió a los comentarios en donde apuntan a “pituto” detrás de su participación, descartándolo tajantemente. “Mi mamá fue Miss Universo y después le dio luz a la televisión chilena, es una de las mejores animadoras y mi madrina Diana es ídola también en el medio. Me llamaron porque soy conocido. La gente siempre va a hablar”.