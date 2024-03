La Divina Comida regresó a la pantalla con su décima temporada, en donde los anfitriones de la jornada fueron Kike Morandé, Ángeles Araya, Ernesto Belloni y Bárbara Hernández, en donde el ex conductor de Morandé con Compañía realizó una inesperada confesión respecto a su relación con Cecilia Bolocco, con quien animó el estelar Viva el lunes junto a Álvaro Salas.

Durante la época en que ambos fueron compañeros de trabajo, específicamente entre 1995 y 2001, tiempo en que el programa estuvo al aire, uno de los rumores más fuertes de “farandulandía” era la de la relación entre Bolocco y Morandé, en donde incluso se señaló que el conductor se separó para poder continuar una relación con la ex Miss Universo.

Revisa el momento a continuación

Kike Morandé habla de su relación con Cecilia Bolocco

Acerca de eso, Kike Morandé reveló detalles de lo ocurrido, revelando que le hubiese gustado que todo pasará de forma distinta. “Te digo una cosa, una lata que yo me haya metido con ella, una pena, digamos, todo lo que pasó, pero por algo nos metimos”, comenzó señalando, para luego agregar: “Capaz que me hubiera gustado no haberme metido tanto para poder haber sido amigos, porque es muy buena persona”, agregó.

Asimismo, agregó que Cecilia es una muy buena persona, “es requetecontra buena tipa”, y que sigue siendo cercano al comediante, el otro conductor del recordado estelar. “Los tres, sin conocernos, hicimos un programa increíble donde cada uno tenía su papel”.

El inesperado fin de Viva el Lunes

El animador también se refirió al final del exitoso programa de entretención y conversación, tras largas temporadas al aire y reconocidos invitados, revelando que ellos tenían claro que todo terminaría el día en que alguno de los tres conductores decidiera dejar el espacio.

“Yo siempre decía ‘el día en que se vaya Cecilia, se acaba esto’, y ella me decía ‘el día en que te vayas tú, se acaba. Nadie supo, en realidad, quién era el importante”, expresó Morandé.

Cuando se supo de la relación de Bolocco con el ex presidente de Argentina, Carlos Menem, supo que el programa había llegado a su fin. “Creo que cuando ella se enamoró y se iba a casar con Menem, era obvio que esto no seguía”.