Una inesperada situación reveló Constanza Capelli en uno de los últimos capítulos de Gran Hermano, luego de que la finalista comentó que tuvo un affaire con el reconocido actor nacional Gonzalo Valenzuela, sin embargo, no se conocían mayores detalles, hasta ahora.

Todo ocurrió cuando Viviana y Constanza estaban conversando en el jardín, en donde la bailarina comenzó a nombrar a los famosos que le llamaban la atención. Tras gritar “Benjamín Vicuña”, Vivi se sumó al juego y comentó “Gonzalo Valenzuela”, generando la inesperada respuesta de Capelli.

“No, a ese ya me lo comí”, fue la respuesta de la joven, generando la risa de sus amigas, quienes quedaron impactadas tras la revelación. Luego, entre risas, entregó más detalles. “Y eso que era NN, no era conocida. Imagínate ahora que lo soy, ¡Leonardo DiCaprio, voy por ti!”, mientras que Vivi respondió: “Tení harto historial, vieja. Crème de la crème”.

¿Cuándo ocurrió el affaire entre Coni y Gonzalo Valenzuela?

En un nuevo capítulo del programa Sigueme y te Sigo de TV+, Michael Roldan, quien también es panelista de Gran Hermano, se refirió a la confesión de Constanza, entregando nuevos detalles al respecto.

En el espacio de televisión, Roldan señaló cuándo ocurrieron los hechos y cómo habría sido la cercanía entre ambos “En el Festival de Viña del Mar 2023. En febrero, mientras Gonzalo Valenzuela figuraba como jurado del festival de Viña, porque además Constanza Capelli, me dicen, estaba vinculada a ciertas marcas y que en ese contexto se habrían conocido“.

Asimismo, aclaro que no tuvieron una relación, sino que solo compartieron un tiempo corto juntos. “Pero no habrían tenido una relación, no un pololeo, no andar, pero salieron en más de una ocasión. Dos o tres, según mis fuentes. Y, porque efectivamente habrían pasado algunas cositas… que pasan entre dos personas que se atraen sexualmente”.

La gran final de Gran Hermano

La última gala, en la cual se determinará al vencedor de la competencia, se llevará a cabo el próximo domingo 3 de diciembre a partir de las 22:00 horas, transmitida por las pantallas de CHV. Actualmente, Jennifer, Constanza, Viviana, Scarlette y Jorge, siguen en el espacio.

¿Cómo votar en la gran final?

A partir de este momento, se implementará el voto POSITIVO en Gran Hermano Chile, lo que significa que el participante con la votación más alta será proclamado como el ganador o la ganadora.

Para votar, simplemente envía un SMS al 3331 con el nombre del concursante que deseas que SEA EL GANADOR. Además, tienes la opción de votar a través del siguiente enlace y realizar el pago mediante MercadoPago. Aquí puedes elegir entre 1, 10 o 20 votos, con un costo de $490, $3.990 y $6.990 respectivamente. ACCEDER AQUÍ PARA VOTAR EN LÍNEA.

También tienes la alternativa de escanear el código QR que se muestra a continuación.