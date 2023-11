Como la vida misma, la teleserie de Mega, se encuentra en una etapa crucial de su transmisión, luego de que Armando es diagnosticado de Alzheimer, Marco comienza a recomponer la relación con Joselo, mientras que el joven se decide a viajar a Valparaíso para ver a Thiago.

Sin embargo, a pesar de que las cosas comienzan a tomar buen camino para la mayoría de los protagonistas, un nuevo personaje arribará a la pantalla y promete revolucionar la historia.

Hace algunos días se reveló en Zona de estrellas que el actor Gonzalo Valenzuela se sumaba a una teleserie de Mega, sin revelar cuál era. “(Es en) Mega, ahí es donde están las teleseries, Mega la lleva. No (será Generación 98), es… no sé si lo puedo decir. Dejémoslo ahí, pero voy a entrar”, expresó en el espacio.

Pero recientemente, se reveló que la teleserie a la que llegará es la vespertina protagonizada por Sigrid Alegria y Diego Muñoz, entregando nuevos detalles de su personaje.

¿Qué papel tendrá Gonzalo Valenzuela en Como la vida misma?

En la teleserie el actor interpretará a Nicolás Bulnes, un publicista que se convertirá en el interés amoroso de Paula (Elisa Zulueta), quien continúa muy afectada por su quiebre con Caco (Claudio Castellón), esto luego de que la gran amiga de Soledad (Sigrid Alegría) decidió suspender su boda luego de que vio a su, entonces, prometido, besando a Romina (Montserrat Ballarin), la madre de su hija.

Recordemos que la relación entre ambos personajes empezó a fragilizarle luego de que aparece Romina y su hija, quien tras solo un encuentro quedo embarazada de Caco, sin embargo, como no volvieron a verse, ella no pudo informarle que se convertiría en padre.

Años después se vuelven a reencontrar y Caco se hace parte de la vida de su pequeña hija, como también de Romina, lo que genera que su madre esté muy feliz y desapruebe abiertamente su compromiso con Paula.

El día de la boda, Sofía, su pequeña hija, sufre un imprevisto médico, por lo que los padres corren al hospital para ver que le pasa atrasándose en llegar a la ceremonia. Pero mientras Paula se preparaba para llegar a la boda, tiene que ir a buscar algo a la casa del Caco, encontrándola afuera del edificio besándose con Romina.

Tras esto, el matrimonio se suspendió y Paula decidió viajar a Punta Cana sola. A pesar de que Caco intentó explicarle la situación y hablar con ella, sin embargo, ella ya estaba decidida y todo terminó entre ambos, ya que no quiere vivir de esa manera.

En su regreso del viaje, la joven encontrará una nueva oportunidad en el amor con Nicolás (Valenzuela), por lo que Caco seguramente tendrá que luchar por recuperar a su gran amor.

Revisa el avance de los nuevos capítulos a continuación