El nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?, está a punto de comenzar, y promete ser una competencia extrema con reconocidas figuras de la televisión y el deporte. Tras el duelo final de Tierra Brava, Karla Constant y Sergio Lagos estarán al frente de este nuevo programa que promete emociones intensas.

En el primer capítulo, los participantes serán transportados a un espacio ambientado en un pasado de hace 200 años. Un grupo disfrutará de comodidades, mientras que el otro deberá estar al servicio del equipo ganador de la competencia.

Es una premisa intrigante que seguramente mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos, por lo que muchos televidentes ya quieren conocer más de los participantes.

¿Quién es Alejandro Pérez?

Alejandro Pérez Moro, un modelo español de 30 años, ganó el título de Mister Madrid en 2021 y compitió por el título de Mister España. Después de colaborar con marcas como Zara, hizo su debut en el mundo de los realities dos años después en “La isla de las tentaciones”, donde participó junto a su pareja, Laura Boado, quien ostenta el título de Miss Galicia.

“Fui el más querido de ese reality porque me porté muy bien. Nunca he puesto los cuernos a nadie, estuve encerrado con diez mujeres y no caí en la tentación, porque en ese momento estaba mi pareja en mi cabeza. Fue una experiencia dura, pero me llevé todo el cariño de España, hoy voy por la calle y me dan gracias por haber enseñado valores a los niños”, asegura el modelo.

Asimismo, se refirió a una de las participantes más populares del nuevo espacio. “A Oriana la conozco por los realities que ha hecho en España. En Chile sé que ella es como una reina. Sé que Oriana es muy diferente a mí, pero los polos opuestos se pueden llevar bien, y sería bueno lograr una hermandad de la hostia con ella”, expresó.