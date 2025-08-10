La necesidad tiene cara de hereje. Una frase que cae de cajón para la actualidad de Colo Colo, que ante la obligación de conseguir una victoria en su visita al Everton, en Viña del Mar, deberá hacer frente a múltiples bajas que tiene en su plantel.

Es que para el duelo a jugarse en el Estadio Sausalito, el técnico Jorge Almirón, quien no estará en la banca por suspensión, debió reorganizar su esquema pues tiene a seis futbolistas ausentes por lesiones o castigos. De ellos, cuatro son titulares indiscutidos.

Los movimientos en Colo Colo por múltiples bajas

En la primera zona donde habrá cambios es en la defensa, donde no están a disposición Óscar Opazo y Alan Saldivia por molestias musculares, más Emiliano Amor, quien recibió tarjeta roja en su último duelo ante Huachipato. Allí quienes asoman como titulares son Jonathan Villagra y Sebastián Vegas.

Mientras que en el mediocampo el jugador a reemplazar es Arturo Vidal, quien por acumulación de amarillas está fuera del duelo con Everton. Ante esto, el DT de Colo Colo dispuso el ingreso de Víctor Felipe Méndez y el cambio de esquema a tres volantes, donde Esteban Pavez va a la banca.

Precisamente en esa zona no estará presente el argentino Javier Correa, también por suspensión, más el lesionado Alexander Oroz que asomaba para ser titular. Sus lugares lo ocuparán el uruguayo Salomón Rodríguez más el regreso de Lucas Cepeda, respectivamente.

Salomón Rodríguez tendrá una nueva oportunidad para ser titular en Colo Colo (Photosport)

¿Cuál es la formación titular para enfrentar a Everton?

Así las cosas, el 11 que saltará a la cancha por Colo Colo lo componen Fernando De Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en el mediocampo; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda en delantera.

Mientras que en el banco de suplentes estarán el meta Eduardo Villanueva; los defensores Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez y Nicolás Suárez; los volantes Esteban Pavez y Tomás Alarcón; más el delantero Marcos Bolados.

