La ex Yingo provocó una gran pelea entre los dos participantes.

Fran Maira y Austin Palao son la pareja fuerte dentro de ¿Ganar o Servir? La pareja que se formó dentro del encierro pocas veces genera polémicas dentro de la casa.

Eso sí, Fran Maira no es indiferente a las provocaciones de Faloon, quien estuvo interesada en Palao durante su llegada. Esto ha provocado más de una pelea entre ambas, siendo Maira siempre quien menciona esto en sus peleas.

Es precisamente una de estas provocaciones lo que terminó por desatar un conflicto entre la pareja.

Faloon desata pelea

En el adelanto del próximo capítulo de ¿Ganar o Servir? una nueva actividad llega a la casa de Perú. Y es que Karla Constant le pedirá a los participantes que lescuenten chismesde otros compañeros para así asistir a una fiesta.

En esta instancia, Rai contó que Botota y Sábelo habían conversado sobre que Faloon quiere arrebatar a Austin de Fran Maira. Esto provocó las risas de todos, pero inmediatamente la burla de la ex Gran Hermano.

“Ya po Austin, ¿cómo la vai a dejar ahí esperando?“, comentó a modo de burla.

“No me tiene esperando. No me tiene esperando. Esta desesperada parece. Se preocupó“, respondió Faloon.

“Mi amor, te voy a decir dos cosas. La primera, la Gala lo intentó y sigo esperando. La tercera, tú lo intentaste y sigo esperando. Y la tercera, Julia lo intentó y sigo esperando. Así que sigan“, grito Fran.

“No yo creo que ninguna intentó. Te lo dejaron no más y listo“, respondió Faloon.

Posteriormente, en el mismo adelanto, mientras estaban en la fiesta, se mostró como la pareja tiene un conflicto debido a esta pelea que tuvieron las dos mujeres.

Austin reveló que cuando sentía “actitudes infantiles” de parte de Fran prefería alejarse. Esto molestó a la joven quien inmediatamente se puso a la defensiva.

Es más, gracias a esto, es que término conversando con Oriana y sorprendentemente, Guarén. Fran incluso le pidió consejos a Valentina, esto mientras aún tienen problemas por resolver.

