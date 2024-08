Luego de su salida de Gran Hermano Chile, Hans Valdés se ha enfocado en una carrera en la música urbana. Asimismo, ha estado bastante preocupado de mantener a su familia.

Esto no ha impedido que el joven comenté lo que sucede en su antigua casa. Y es que con el inicio de Gran Hermano 2, los ex participantes ha comentado, de distintas maneras, lo que pasa con los nuevos participantes.

Y es que en una reciente entrevista criticó a los actuales concursantes del programa, los que además constantemente reciben malos comentarios en redes sociales.

En contra de los nuevos participantes

En una reciente entrevista con el Diario La Hora, Hans habló sobre el casting que se tomó la competencia de Gran Hermano. Y es que el joven no se quedó callado y, al igual que muchos, destacó que le hubiera gustado que siguieran el mismo formato de la primera edición.

“No me gusta que hayan entrado famosos. Siendo que deberían haber seguido el mismo formato de la primera temporada, que era que entraban totalmente desconocidos, eso llamaba harto la atención“, reveló.

Pero eso no es todo y es que también se fue contra los “famosos extranjeros” y es que eso también fue bastante criticado por el público.

“No me gustó que haya entrado muchos de otros países extranjeros, españoles, italianos. Entonces, no hay mucha combinación, como que no hay personas así como de nuestro país que nos representen“, agregó.

Losextinguidos Mata Fama también se fueron mencionados y es que el joven reveló que no le gustaban sus constantes faltas de respeto hacia el dueño de casa.

“Siento que le están faltando el respeto a su propio jefe, a las personas que te dan la oportunidad para estar ahí, a tus propios compañeros, y eso de estar haciendo gestos a la cámara tampoco“.

Aunque no todo es malo, ya que destacó que lo que más le gusta de la nueva edición son las nuevas competencias, bastante diferentes a las de la temporada anterior.

“Lo que más me gustó de este nuevo formato fue las nuevas competencias que hacen, antes eran competencias así súper básicas como de manualidad, de concentración, ahora es como más físico, más competencia (…) A mí me gusta eso, me gustaba la competencia más fuerte por así decirlo, en eso me hubiera ido bien“, explicó.

Los dichos de Hans se suman a otros de los que han hecho sus antiguos compañeros y es que se notan las diferencias entre una y otra temporada.