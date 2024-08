Una nueva actividad del teléfono rojo se tomó Gran Hermano. Esta vez, el participante que conteste el teléfono tendrá que dejar la casa. La noticia llegó en el adelanto del capítulo de hoy.

Finalmente, durante el en vivo de hoy se llevó a cabo la llamada y Michelle fue la que contestó el teléfono sorprendiendo así a los participantes de la casa. Y es que nadie se esperaba que Michu contestará el teléfono.

¿Es real o no?

Todo es una trampa. Y Diana reveló al comienzo del programa que finalmente todo es una broma de parte de Michelle y Gran Hermano. La modelo y el dueño de casa se pusieron de acuerdo para así ver las reacciones de los participantes.

Michelle finalmente contestó y se supo que iba a salir de la casa, algo que en un inicio los participantes dudaron y destacaron que la participante estuvo en el confesionario todo el día.

No fue hasta que finalmente que Michu se puso a llorar, que algunos de sus compañeros comenzaron a creer que finalmente todo es verdad. No fue hasta que Diana se metió a la casa a conversar con los compañeros, es que finalmente los participantes se creyeron la broma.

Ellos no fueron los únicos y es que hasta el público que ve el programa y no vio el inicio se está creyendo la broma de la modelo plus size. Algo que tiene a muchos confundidos y a otros tantos tratando de explicar la situación.

Y es que finalmente los fanáticos de Michelle, que se consideran miembros de la “familia Tamagochi” se pusieron tristes por la salida de la participante. Y es que incluso le pasaron su maleta, la más pequeña.

Con esta broma, Michelle y Gran Hermano, quieren saber cómo reaccionarán sus compañeros con la noticia de su salida repentina, luego de contestar y sorprender a todos. Y es que solo Michelle debe contestar.

Las reacciones no se hicieron esperar y es que Chama reaccionó mal a la noticia del dueño de casa, claramente que Michelle se pusiera a llorar otra vez no sirvió. Se vio incluso como Miguel se puso mal y lloró mucho más, junto con la sorpresa de otros compañeros que son cercanos a la princesa Tamagochi.