Un tenso capítulo se vivió en “Gran Hermano” en donde diversos jugadores protagonizaron fuertes cruces, entre ellos Íñigo, quien se enfrentó a Manu por el incidente con Carlyn, pero que además, en una conversación privada, reveló su intensión de renunciar al encierro.

El joven fue a conversar con Gran Hermano en donde explicó por qué ya no quería seguir en competencia, pero siguiendo las reglas, tendrá 24 horas para ratificar su decisión y que se haga oficial.

¿Por qué Íñigo quiere renunciar a Gran Hermano?

En la conversación, el joven comentó que está agotado del encierro y la convivencia con los demás participantes. “Mal, no aguanto más aquí simplemente y con la dinámica que hay, con las personas que hay, como yo me puedo desenvolver, según el ambiente que hay, no aguanto más”, comenzó señalando.

“Quiero ver al Everton, quiero ir al estadio, quiero salir con mis amigos, ya no aguanto más estar aquí, la verdad, eso es lo que pasa”, explicó.

“No tengo ganas de hacer ni una hue*. Ya no tengo ganas ni de pelear. Por ejemplo, no hay una mujer que pueda hacer algo”, agregó, a lo que Gran Hermano le pidió que explique a qué se refiere.

“Más que estar con alguien, es sentirme deseado por alguien, por último que me miren. Que cuando me pongo bonito, que alguien me diga que me veo fachero, no sé po'”, explicó.

“Estoy saturado, si no fuera por la Linda yo creo que ya hubiese saltado la reja. Porque hay personas que aquí me tienen tostado. Yo ya no aguanto”.

“Pero, ¿te digo algo Gran Hermano?, yo venía aquí a involucrarme sentimentalmente, yo venía a eso. Yo no venía a pelear, a que me caiga la gente mal. Yo venía a hacer feliz a alguien y a hacer reír. Lo dije en mi casting, lo dije en mi presentación, conmigo las risas no van a faltar. No vine a pelear con la Michelle”.

“Piénsalo, no tomes una decisión ahora. Nos vemos en 24 horas”, fue la respuesta de Gran Hermano.