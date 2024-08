Este domingo Gran Hermano vivió una esperada noche de eliminación en donde Yuyuniz Navas, por decisión del público, abandonó la casa. Sin embargo, como era de esperarse, la jornada estuvo marcada por inesperados conflictos, uno de ellos protagonizado por Chama e Íñigo, quienes se enfrentaron duramente.

Todo ocurrió en una actividad durante la “Gala de Eliminación” en donde Diana Bolocco les pidió a los jugadores que se coloquen detrás del nominado que quieren que abandonen la casa. Cuando fue el turno de Íñigo, el joven se posicionó detrás de la ex Tierra Brava, lanzándose con todo en su contra.

Chama e Íñigo se dicen de todo durante la gala

Al momento de dar sus razones, Íñigo señaló: “Porque han pasado varias cosas que me han molestado personalmente“.

“Como que no hayamos compartido mesa en ningún momento, que le haya dicho a Sebastián que ‘se tome la pastilla’, la falta de respeto a la linda que ‘no tiene educación’, a la Yuyu ‘que la edad'”, agregando que se lleva mejor con Patricio y Yuyuniz que seguían en Placa junto a Chama.

Y como era de esperarse, la reacción de Chama no tardó. “Es un falta de respeto, no tiene respeto hacía nadie. Es un falso también, le hemos dado la oportunidad de conocerlo, le hemos dicho que baje las revoluciones, que a veces se calme”.

“El fin de semana se tomó un copete e hizo un escándalo haya afuera. Podría decir muchas cosas que él ha hecho a personas acá adentro, pero meterme en eso sería básico, como lo que él está haciendo.

“Podría decir que eres el mayor falso que he visto aquí en la casa, porque si conozco falso, pero tú eres el número uno. No tienes lealtad, no tienes respeto hacia la gente. Eres una persona que trata de aprovecharse de cualquier persona y de paso altanero y grosero. Gritas, uno dice cálmate, borracho aparte, empiezas a gritar, no escuchas consejos de nadie.

Asimismo, señaló que Íñigo le dijo que él quería ver a Cami (Andrade), Michelle y a ella en placa, para que alguna salga de la casa. “Yo ni siquiera decidí contestarle porque él estaba borracho, le tuve respeto. Pero como ahora está bueno y sano, le digo las cosas”.

Íñigo, por su parte, señaló que ella no puede hablar de respeto, ya que no comparte con la gente de la casa. “Si le hablo, no me responde, le tuve que hablar tres veces, me estaba haciendo la Ley del Hielo. Y como soy borracho, con la Ley del Hielo me hago así una piscola”.

Revisa el momento a continuación