El duro golpe todavía tiene en el suelo a Colo Colo, luego de la goleada por 4-1 ante Universidad Católica, que tiene al técnico Jorge Almirón en la mira en el estadio Monumental y quien dará el paso al costado en las próximas horas.

Fue Emiliano Amor uno de los primeros que sacó la voz por el camarín de jugadores de los albos, quien respaldó el trabajo del entrenador, aunque aseguró que no pudieron hablar con él para despedirse.

“No, no pudimos hablar con Jorge, el vestuario estaba dolido, una derrota así la verdad no lo podemos perdonar entre nosotros. Mucha gente deja cosas de lado, nosotros también, quisimos ir a buscarlo pero este resultado no se puede perdonar”, explicó.

En ese sentido, el defensor fue claro: “No hay que cargar a nadie, los 11 o 15 que entramos lo hicimos de mala manera, no hay que buscar culpable, somos un equipo y hoy lo hicimos pésimo”.

Almirón se despedirá de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Aníbal Mosa en reunión de urgencia con Almirón tras la goleada ante Colo Colo: ¿Se despide?

El camarín sabe que Almirón se va

Fue Emiliano Amor el primero de los jugadores de Colo Colo que habló tras la derrota por goleada ante Universidad Católica en el estadio Monumental, que no carga la culpa con Jorge Almirón.

Publicidad

Publicidad

Una situación que sorprende al camarín de jugadores, donde aseguran que sacar al entrenador es mucho más fácil que buscar otro tipo de cambios, donde asumen la culpa, pero es lo que pasará en las próximas horas.

“Es la parte más fácil cargar al técnico, porque es la voz mas débil, no van a echar a 30 personas, es lo más fácil hacer eso, en la semana trabajamos bien fueron errores nuestros, no tengo dudas que haciéndolo bien, podemos mejorarlo”, destacó.