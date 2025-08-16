Un duro golpe recibió Colo Colo luego de caer goleado por 4-1 en el clásico ante Universidad Católica, por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025, que tiene en el ojo del huracán a Jorge Almirón.

Fue una vez terminado el partido en el estadio Monumental, que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se dirigió a la zona de camarines, donde pasó a decir a la prensa que había una conversación necesaria.

En ese sentido, se espera que dentro de los próximos minutos puedan existir novedades con Jorge Almirón en el cargo, donde la pista se ha puesto muy difícil en el año del Centenario.

“La situación es muy difícil”, fue el comentario que le dijo Mosa a la prensa que espera una noticia de Jorge Almirón, donde los ánimos están muy calientes en Colo Colo.

Jorge Almirón en duda en Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Colo Colo quiere un corte definitivo

Los albos están pasando una temporada maldita, donde la goleada ante Universidad Católica, al parecer, le pondrá la lápida a Jorge Almirón al mando de Colo Colo.

Por lo mismo, Aníbal Mosa está en conversación y con gente del directorio en el camarín del cuadro albo en el Monumental, donde se espera una resolución definitiva.

Mosa dijo que esto ya no daba para más, por lo que los próximos minutos son muy claves para los hinchas de Colo Colo que están esperando la salida del entrenador.